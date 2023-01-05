Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Mango’da %70 İndirim! Stoklar Bir Doluyor, Bir Boşalıyor! Kapış Kapış Alınıyor; Çabuk Yetişin…

Kara Cuma gibi muhteşem indirim günlerini kaçıran kişiler, Ocak ayında başlayan indirimleri takip ediyor. Her yıl düzenli olarak İnditex grubunda yani Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho ve Massimo markalarında tek tek indirimler başladı. Gündem olan ve özellikle kadınların ilgisini çeken bu indirimin ne zaman ve saat kaç aralığında başladığı ise merak konusu oldu. Peki, neler oluyor?

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