Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Mango’da %70 İndirim! Stoklar Bir Doluyor, Bir Boşalıyor! Kapış Kapış Alınıyor; Çabuk Yetişin…
Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Mango gibi kadınların ve erkeklerin en sık alışveriş yaptığı markalarda %70 indirim başladı! Stoklar adeta bir bitiyor bir doluyor! Kadınların atakta beklediği Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Mango indirimlerinin detaylarını ise sizler için Haberler Ankara olarak derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kara Cuma gibi muhteşem indirim günlerini kaçıran kişiler, Ocak ayında başlayan indirimleri takip ediyor. Her yıl düzenli olarak İnditex grubunda yani Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho ve Massimo markalarında tek tek indirimler başladı. Gündem olan ve özellikle kadınların ilgisini çeken bu indirimin ne zaman ve saat kaç aralığında başladığı ise merak konusu oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.