Yalı Çapkını Ferit Asıl Acıyı Şimdi Yaşayacak! Gözlerinin Önünde Öyle Bir Şey Sevişme Yaşandı Ki… “Sana Az Bile!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını’nda Ferit asıl acıyı şimdi yaşayacak! Gözlerinin önünde o isimlerin seviştiğini gören Ferit’in bu hallerini görenler ise “Sana bu az bile” demeden yapamadı. İşte seyircilerin içlerinin yağlarının eridiği o sahne…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi, seyircilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı. İlk bölümüyle televizyon tarihine damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in yaşadıkları seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.