Yalı Çapkını Ferit Asıl Acıyı Şimdi Yaşayacak! Gözlerinin Önünde Öyle Bir Şey Sevişme Yaşandı Ki… “Sana Az Bile!”

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi, seyircilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı. İlk bölümüyle televizyon tarihine damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in yaşadıkları seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu. Peki, neler oluyor?

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