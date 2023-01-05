- 05 Oca 2023 - 21:35 G: 05 Oca 2023 - 22:16

Yalı Çapkını Ferit Asıl Acıyı Şimdi Yaşayacak! Gözlerinin Önünde Öyle Bir Şey Sevişme Yaşandı Ki… “Sana Az Bile!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını’nda Ferit asıl acıyı şimdi yaşayacak! Gözlerinin önünde o isimlerin seviştiğini gören Ferit’in bu hallerini görenler ise “Sana bu az bile” demeden yapamadı. İşte seyircilerin içlerinin yağlarının eridiği o sahne…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi, seyircilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı. İlk bölümüyle televizyon tarihine damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in yaşadıkları seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Oca 2023 - 21:35 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sıfırıncı Gün 2. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ocak 2023 Sıfırıncı Gün 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sıfırıncı Gün 3. Bölüm Fragmanı mask
Sıfırıncı Gün 2. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ocak 2023 Sıfırıncı Gün 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sıfırıncı Gün 3. Bölüm Fragmanı
Kasaba Doktoru 30. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 04 Ocak 2023 Kasaba Doktoru Dizisi TRT1 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Kasaba Doktoru Dizisi 31. Bölüm Fragmanı! mask
Kasaba Doktoru 30. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 04 Ocak 2023 Kasaba Doktoru Dizisi TRT1 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Kasaba Doktoru Dizisi 31. Bölüm Fragmanı!
O Kız 16. Bölüm Full Tek Parça İzle! 04 Ocak 2023 O Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
O Kız 16. Bölüm Full Tek Parça İzle! 04 Ocak 2023 O Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hayatımın Şansı 4.Bölüm Kesintisiz Full İzle! FOX TV 4 Ocak 2023 Hayatımın Şansı 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 5. Bölüm Fragmanı mask
Hayatımın Şansı 4.Bölüm Kesintisiz Full İzle! FOX TV 4 Ocak 2023 Hayatımın Şansı 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 5. Bölüm Fragmanı
Çöp Adam 6. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 7. Bölüm Fragmanı... mask
Çöp Adam 6. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 7. Bölüm Fragmanı...
Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!” mask
Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!”
Acun Ilıcalı Ne Yaptı Ne Etti Olmadı… Senaryonun Kralını Seçmişti Ama Fişinin Çekileceği Tarih Duyuruldu! Son Dakika… mask
Acun Ilıcalı Ne Yaptı Ne Etti Olmadı… Senaryonun Kralını Seçmişti Ama Fişinin Çekileceği Tarih Duyuruldu! Son Dakika…
O Kız Dizisinde Saç Baş Yolduran Olay! “Bu Resmen Taciz!” Yılbaşı Partisinden Sonra… Seyirciler Ayağa Kalktı! mask
O Kız Dizisinde Saç Baş Yolduran Olay! “Bu Resmen Taciz!” Yılbaşı Partisinden Sonra… Seyirciler Ayağa Kalktı!
Kısmetse Olur Elif Kimdir? Elif’in Instagram Hesabı Ne? Elif Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Kısmetse Olur Elif Kimdir? Elif’in Instagram Hesabı Ne? Elif Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Kısmetse Olur Çağrı Kimdir? Kısmetse Olur Çağrı Özer Ne İş Yapıyor? Çağrı Özer’in Instagram Hesabı Ne? mask
Kısmetse Olur Çağrı Kimdir? Kısmetse Olur Çağrı Özer Ne İş Yapıyor? Çağrı Özer’in Instagram Hesabı Ne?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur’un Barbie’si Cansel Araba Pozuyla Kural Dinlemedi! “Abla Her Yerin Ortada!” Minicik Eteği Yukarı Çıktıkça Çıktı… mask
Kısmetse Olur’un Barbie’si Cansel Araba Pozuyla Kural Dinlemedi! “Abla Her Yerin Ortada!” Minicik Eteği Yukarı Çıktıkça Çıktı…
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Masterchef Yarışmasında Şampiyon Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kupayı Elleriyle O İsme Teslim Edecek! Görkem, Metin, Ayaz, Kıvanç… mask
Masterchef Yarışmasında Şampiyon Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kupayı Elleriyle O İsme Teslim Edecek! Görkem, Metin, Ayaz, Kıvanç…
Cemre Baysel’in Kardeşini Gören Kızlar Çığlığı Bastı! Boy, Pos, Endam… Karizmasıyla Ortalığı Yıktı Geçti! Görenlerin Dibi Düştü, Eridi… mask
Cemre Baysel’in Kardeşini Gören Kızlar Çığlığı Bastı! Boy, Pos, Endam… Karizmasıyla Ortalığı Yıktı Geçti! Görenlerin Dibi Düştü, Eridi…
Kısmetse Olur Yarışmasında O Damat Adayı Diskalifiye Edildiğini Duyurdu! Emirlerine Uymayıp Resti Çekince… Milyonlarca Lira Ödeyecek! mask
Kısmetse Olur Yarışmasında O Damat Adayı Diskalifiye Edildiğini Duyurdu! Emirlerine Uymayıp Resti Çekince… Milyonlarca Lira Ödeyecek!
Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!” mask
Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!”
Kısmetse Olur Yayından Kaldırılıyor! Emir Büyük Yerden; İpi Kesildi… “Elveda!” Sadece 21 Bölüm Yayınlanmıştı! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Yayından Kaldırılıyor! Emir Büyük Yerden; İpi Kesildi… “Elveda!” Sadece 21 Bölüm Yayınlanmıştı! Neler Oluyor?
Müge Anlı Kıpkırmızı Olarak Cinsel İçerikli Mesajları Okudu! “Canım Çekiyor…” Rezillik Diz Boyu! “Sapık Sinan” Olayı Çığırından Çıktı… mask
Müge Anlı Kıpkırmızı Olarak Cinsel İçerikli Mesajları Okudu! “Canım Çekiyor…” Rezillik Diz Boyu! “Sapık Sinan” Olayı Çığırından Çıktı…
Enis Arıkan Servete Boğuldu! Tam Altınlar Sıra Sıra Dizildi; “Allah Herkese Böyle Arkadaş Nasip Etsin!” mask
Enis Arıkan Servete Boğuldu! Tam Altınlar Sıra Sıra Dizildi; “Allah Herkese Böyle Arkadaş Nasip Etsin!”
Demet Özdemir 6 Aylık Kocasına Resti Çekti! Yumruğu Masaya Vurdu; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Siz Boşanırsınız!” mask
Demet Özdemir 6 Aylık Kocasına Resti Çekti! Yumruğu Masaya Vurdu; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Siz Boşanırsınız!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Ferit Asıl Acıyı Şimdi Yaşayacak! Gözlerinin Önünde Öyle Bir Şey Sevişme Yaşandı Ki… “Sana Az Bile!” mask
Yalı Çapkını Ferit Asıl Acıyı Şimdi Yaşayacak! Gözlerinin Önünde Öyle Bir Şey Sevişme Yaşandı Ki… “Sana Az Bile!”
Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Mango’da %70 İndirim! Stoklar Bir Doluyor, Bir Boşalıyor! Kapış Kapış Alınıyor; Çabuk Yetişin… mask
Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Mango’da %70 İndirim! Stoklar Bir Doluyor, Bir Boşalıyor! Kapış Kapış Alınıyor; Çabuk Yetişin…
Kısmetse Olur’un Barbie’si Cansel Araba Pozuyla Kural Dinlemedi! “Abla Her Yerin Ortada!” Minicik Eteği Yukarı Çıktıkça Çıktı… mask
Kısmetse Olur’un Barbie’si Cansel Araba Pozuyla Kural Dinlemedi! “Abla Her Yerin Ortada!” Minicik Eteği Yukarı Çıktıkça Çıktı…
Hemen Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Tam Tamına 4.337 TL Yatmaya Başladı… Ödemeler Resmi Olarak Başladı! Az Önce Duyuru Yapıldı… mask
Hemen Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Tam Tamına 4.337 TL Yatmaya Başladı… Ödemeler Resmi Olarak Başladı! Az Önce Duyuru Yapıldı…
Görüntüsü Bile Ağzı Sulandırıyor! Tadını Diyecek Söz Yok; Sadece 15 Dakikada Yapılıyor! İşte Milyonların Aradığı İmam Sarığı Tatlısı… mask
Görüntüsü Bile Ağzı Sulandırıyor! Tadını Diyecek Söz Yok; Sadece 15 Dakikada Yapılıyor! İşte Milyonların Aradığı İmam Sarığı Tatlısı…
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL