Altın Fiyatlarında Uçurum Fark Açılmaya Başladı! 6 Ocak Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatlarını Duyunca Nevriniz Dönecek! Tam Tamına…
Altın fiyatlarındaki uçurum ciddi manada açılmaya başladı. Altın fiyatlarındaki makas farkını görenler adeta ne diyeceğini şaşırdı! Tüm bunların yanı sıra altın alıp yatırım yapmak isteyenler ve ekonomi takip edenler tarafından; gram, çeyrek ve yarım altının güncel rakamları araştırma konusu oldu. Yükseliş yaşayarak başlayan altını görünce hayatınızın şokunu yaşayacaksınız…
Yeni haftanın ilk günlerini sakin bir biçimde geçiren altının temel sebebi ise ABD ve yurt dışı piyasalarının kapalı olmasıydı. Haftaya 1823 dolar olarak başlayan ONS altın; geride bıraktığımız Salı ve Çarşamba günlerinde adeta zirveye oturmuştu. Son 6.5 ayın verilerine bakıldığında rekor kırdığı görülen ONS altın; gram ve çeyrek gibi altın çeşitlerinin yükselmesine temel sağlamıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.