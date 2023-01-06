Erkan Kolçak Köstendil Kimdir, Kaç Yaşındadır? Erkan Kolçak Köstendil ve Eşi Cansu Tosun Arasındaki Yaş Farkını Duyan “Yok Artık!” Diyor! Meğer…

Senelerdir sektörde olan ancak asıl çıkışı bir zamanlar Show TV’de yayınlanan “Çukur” isimli fenomen dizi ile yakalayan ünlü Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, son dönemlerde adından sıklık ile söz ettirmeye başladı. Çukur dizisinde canlandırmış olduğu “Vartolu Salih” karakteri ile hafızalara kazınan Köstendil hem yeni projesi hem de aile yaşantısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Köstendil, mütevazi aile yaşantısı ve rol aldığı projeler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene Çağan Irmak’ın Netflix için çekeceği yeni projesi “Yaratılan” isimli dizi ile anlaşan Köstendil hayranlarını heyecanlandırırken dizi çekimleri başlamadan önce Köstendil’in özel hayatı da araştırılmaya başlandı. Özel hayatından çok iş hayatı ile gündemde olan Köstendil’in kim olduğu, aslen nereli olduğu, evli olup olmadığı merak edildi.

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