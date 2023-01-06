- 06 Oca 2023 - 10:27 G: 06 Oca 2023 - 10:29

Cansu Dere Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Vay Maşallah!” 43 Yaşına Merdiven Dayadı Ama Bu Fizik 18’lik Kızlarda Yok…

Son olarak Kanal D ekranlarına damgasını vurmuş olan Sadakatsiz dizisinde unutulmaz karakterlerden biri olan Asya’ya hayat veren Cansu Dere, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı. Beyazlar içerisinde kuğu gibi süzülen Cansu Dere’ye sevenleri ise “Vay Maşallah” demeden yapamadı. 43 yaşına merdiven dayayan ismin fiziğinin 18’lik genç kızlarda olmaması gözlerden kaçmadı. Peki, neler oluyor?

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’i bir araya getiren Sadakatsiz dizisi; ilk sezonda muhteşem bir çıkış yakalarken; ikinci sezonda ise bekleneni verememişti. Dizide eşi tarafından ihanete uğrayan Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, bu karakterin kendisini ciddi manada yorduğunu ifade etmişti. Asya karakteri için dizi orucunu bozup ekranlara dönen Cansu Dere’nin uzun bir tatile çıktığı biliniyordu. Beyaz bir elbise giyerek tatilinden kareler paylaşan Cansu Dere, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Oca 2023 - 10:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Erkan Kolçak Köstendil Kimdir, Kaç Yaşındadır? Erkan Kolçak Köstendil ve Eşi Cansu Tosun Arasındaki Yaş Farkını Duyan “Yok Artık!” Diyor! Meğer… mask
Erkan Kolçak Köstendil Kimdir, Kaç Yaşındadır? Erkan Kolçak Köstendil ve Eşi Cansu Tosun Arasındaki Yaş Farkını Duyan “Yok Artık!” Diyor! Meğer…
Enis Arıkan Servete Boğuldu! Tam Altınlar Sıra Sıra Dizildi; “Allah Herkese Böyle Arkadaş Nasip Etsin!” mask
Enis Arıkan Servete Boğuldu! Tam Altınlar Sıra Sıra Dizildi; “Allah Herkese Böyle Arkadaş Nasip Etsin!”
Demet Akalın’dan Akılları Yitirmenize Neden Olacak Taciz İtirafı! Ortalık Yıkılıyor; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir İfşa Etti Ki… mask
Demet Akalın’dan Akılları Yitirmenize Neden Olacak Taciz İtirafı! Ortalık Yıkılıyor; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir İfşa Etti Ki…
Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!” mask
Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!”
Hadise’nin Göğüs Dekoltesi Kırmızı Çizgiyi Aştı! Görenler Her Bir Zerresin Aşık Oldu; “Kraliçe Gibi Kraliçe!” Alev Alev… mask
Hadise’nin Göğüs Dekoltesi Kırmızı Çizgiyi Aştı! Görenler Her Bir Zerresin Aşık Oldu; “Kraliçe Gibi Kraliçe!” Alev Alev…
Yalı Çapkını Ferit Asıl Acıyı Şimdi Yaşayacak! Gözlerinin Önünde Öyle Bir Şey Sevişme Yaşandı Ki… “Sana Az Bile!” mask
Yalı Çapkını Ferit Asıl Acıyı Şimdi Yaşayacak! Gözlerinin Önünde Öyle Bir Şey Sevişme Yaşandı Ki… “Sana Az Bile!”
Kısmetse Olur’un Barbie’si Cansel Araba Pozuyla Kural Dinlemedi! “Abla Her Yerin Ortada!” Minicik Eteği Yukarı Çıktıkça Çıktı… mask
Kısmetse Olur’un Barbie’si Cansel Araba Pozuyla Kural Dinlemedi! “Abla Her Yerin Ortada!” Minicik Eteği Yukarı Çıktıkça Çıktı…
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşları Basıyor! Taktik Maktik Yok Dedi, Bam Bam Bam İlerledi! Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Kısmetse Olur Yarışmasında O Damat Adayı Diskalifiye Edildiğini Duyurdu! Emirlerine Uymayıp Resti Çekince… Milyonlarca Lira Ödeyecek! mask
Kısmetse Olur Yarışmasında O Damat Adayı Diskalifiye Edildiğini Duyurdu! Emirlerine Uymayıp Resti Çekince… Milyonlarca Lira Ödeyecek!
Masterchef Yarışmasında Şampiyon Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kupayı Elleriyle O İsme Teslim Edecek! Görkem, Metin, Ayaz, Kıvanç… mask
Masterchef Yarışmasında Şampiyon Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kupayı Elleriyle O İsme Teslim Edecek! Görkem, Metin, Ayaz, Kıvanç…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Erkan Kolçak Köstendil Kimdir, Kaç Yaşındadır? Erkan Kolçak Köstendil ve Eşi Cansu Tosun Arasındaki Yaş Farkını Duyan “Yok Artık!” Diyor! Meğer… mask
Erkan Kolçak Köstendil Kimdir, Kaç Yaşındadır? Erkan Kolçak Köstendil ve Eşi Cansu Tosun Arasındaki Yaş Farkını Duyan “Yok Artık!” Diyor! Meğer…
Altın Fiyatlarında Uçurum Fark Açılmaya Başladı! 6 Ocak Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatlarını Duyunca Nevriniz Dönecek! Tam Tamına… mask
Altın Fiyatlarında Uçurum Fark Açılmaya Başladı! 6 Ocak Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatlarını Duyunca Nevriniz Dönecek! Tam Tamına…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Ocak 2023 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Ocak 2023 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 6 Ocak 2023 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 6 Ocak 2023 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!” mask
Afra Saraçoğlu Tepki Üzerine Tepki Yiyor! Set Arasında Öyle Bir Halde Yakalandı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! “Yok Artık!”
Demet Akalın’dan Akılları Yitirmenize Neden Olacak Taciz İtirafı! Ortalık Yıkılıyor; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir İfşa Etti Ki… mask
Demet Akalın’dan Akılları Yitirmenize Neden Olacak Taciz İtirafı! Ortalık Yıkılıyor; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Bir İfşa Etti Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL