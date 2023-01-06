Cansu Dere Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Vay Maşallah!” 43 Yaşına Merdiven Dayadı Ama Bu Fizik 18’lik Kızlarda Yok…

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’i bir araya getiren Sadakatsiz dizisi; ilk sezonda muhteşem bir çıkış yakalarken; ikinci sezonda ise bekleneni verememişti. Dizide eşi tarafından ihanete uğrayan Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, bu karakterin kendisini ciddi manada yorduğunu ifade etmişti. Asya karakteri için dizi orucunu bozup ekranlara dönen Cansu Dere’nin uzun bir tatile çıktığı biliniyordu. Beyaz bir elbise giyerek tatilinden kareler paylaşan Cansu Dere, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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