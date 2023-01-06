Cansu Dere Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Vay Maşallah!” 43 Yaşına Merdiven Dayadı Ama Bu Fizik 18’lik Kızlarda Yok…
Son olarak Kanal D ekranlarına damgasını vurmuş olan Sadakatsiz dizisinde unutulmaz karakterlerden biri olan Asya’ya hayat veren Cansu Dere, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı. Beyazlar içerisinde kuğu gibi süzülen Cansu Dere’ye sevenleri ise “Vay Maşallah” demeden yapamadı. 43 yaşına merdiven dayayan ismin fiziğinin 18’lik genç kızlarda olmaması gözlerden kaçmadı. Peki, neler oluyor?
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’i bir araya getiren Sadakatsiz dizisi; ilk sezonda muhteşem bir çıkış yakalarken; ikinci sezonda ise bekleneni verememişti. Dizide eşi tarafından ihanete uğrayan Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, bu karakterin kendisini ciddi manada yorduğunu ifade etmişti. Asya karakteri için dizi orucunu bozup ekranlara dönen Cansu Dere’nin uzun bir tatile çıktığı biliniyordu. Beyaz bir elbise giyerek tatilinden kareler paylaşan Cansu Dere, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.