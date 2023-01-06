- 06 Oca 2023 - 11:38 G: 06 Oca 2023 - 11:44

Masterchef’in Büyük Ödülü Belli Oldu! Acun Ilıcalı Paraya Kıydı; Kesenin Ağzını Açtı! Eski Şampiyonlar Hasedinden Çatır Çatır…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Masterchef’te büyük ödül resmen belli oldu. Acun Ilıcalı paraya kıydı ve kesenin ağzını açtıkça açtı. Eski şampiyonları bu miktarları duyduktan sonra hasedinden çatır çatır çatlayacağına dair yorumlarsa arka arkaya geldi. Peki, Acun Ilıcalı, Masterchef 2022 sezonu için nasıl bir şey planlıyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının bu sezonu; diğer sezonlara göre daha az hareketli geçmişti. Seyirciler, yarışmacıların diğer sezonlarda bulunan yarışmacılara göre daha az başarılı olduğunu düşünerek başka yapımlara yönelmişti. Masterchef’in kemik izleyicisi kalmıştı ama izlemeler düşük değildi. Peki, Masterchef 2022 yarışmasının ödülü ne olacak?

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06 Oca 2023 - 11:38 Ankara- Yaşam

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