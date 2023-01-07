- 07 Oca 2023 - 00:30

Tam Tamına 6.000 TL Isınma Yardımı! Az Önce Duyuru Yapıldı; Ödemeler Yatmaya Başladı Bile…

2022 yılında ısınma yardımı, ilk olarak aralık ayında Türkiye İş Bankası tarafından gündeme getirildi. Bankacılık sektörüne bu konuda öncülük eden Türkiye İş Bankası, yapılan görüşmeler sonucunda çalışanlarına 1000 TL’lik ısınma yardımı yapılması konusunda karar verdiğini açıklamıştı. Sevindirici haber bir başka bankadan geldi. O Bankadan Çalışanlarına Tam Tamına 6.000 TL! Az Önce Duyuru Yapıldı; Ödemeler Yatmaya Başladı Bile… İşte Detaylar...

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Meclis’e sunulan bir teklifte, çalışanlarına ısınma yardımı yapan firmaların bin TL’ye kadar olan destek tutarı kapsamında vergiden muaf tutulacakları bildirilmişti. Meclis’ten geçen yasa tasarısının ardından gözler işverenlere çevrildi. Zorunlu bir yardım grubu başlığı altında yer almayan ancak hem çalışanlara hem de işverenlere faydası bulunan yeni karar, bazı büyük firmalar tarafından uygulanmaya başlandı.

2022 yılının en önemli kararlarından birisi olarak kayda alınan ısınma yardımı, ilk olarak aralık ayında Türkiye İş Bankası tarafından gündeme getirildi. Bankacılık sektörüne bu konuda öncülük eden Türkiye İş Bankası, yapılan görüşmeler sonucunda çalışanlarına bin TL’lik ısınma yardımı yapılması konusunda karar verdiğini açıklamıştı.

Türkiye İş Bankası’nın bu kararı banka çalışanlarını sevindirirken diğer bankalarda çalışan personelleri de umutlandırdı. Sendika ile bankalar arasında görüşmelerin devam edip etmeyeceği, hangi bankalardan ısınma yardımı kararı çıkacağı bir süredir merak edilen başlıca konular arasında yer aldı.

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07 Oca 2023 - 00:30 - Gündem

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