Kısmetse Olur Yarışmacılarının Aldığı Ücretleri Duyunca Hayatı Sorgulayacaksınız! TL Falan Hikaye; Euro Kuruyla Her Hafta… “Yok Artık!”
Bir döneme damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olan Kısmetse Olur, tam tamına 5 yıl sonra yeniden ekranlara dönmüştü. Her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Kısmetse Olur yarışmasında yarışmacıların aldığı paralar ise ilk kez ortaya çıktı. Ücretleri duyanlar ise hayatı sorgulamaya başladı çünkü TL bazından değil her hafta Euro kuruyla ödeme alıyorlar! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın ve 9 erkeğin bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sadece Pazar günleri yayınlanmayan Kısmetse Olur yarışmasında yarışmacılar arasında aşk, entrika ve kaos çoktan başlamıştı. Yarışmada bulunan isimlere belli bir miktarda ödeme yapıldığı biliniyordu ama bu kadarını kimse tahmin bile etmemişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.