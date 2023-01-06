- 06 Oca 2023 - 11:57 G: 06 Oca 2023 - 12:13

Kısmetse Olur Yarışmacılarının Aldığı Ücretleri Duyunca Hayatı Sorgulayacaksınız! TL Falan Hikaye; Euro Kuruyla Her Hafta… “Yok Artık!”

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olan Kısmetse Olur, tam tamına 5 yıl sonra yeniden ekranlara dönmüştü. Her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Kısmetse Olur yarışmasında yarışmacıların aldığı paralar ise ilk kez ortaya çıktı. Ücretleri duyanlar ise hayatı sorgulamaya başladı çünkü TL bazından değil her hafta Euro kuruyla ödeme alıyorlar! İşte merak edilen tüm detaylar…

9 kadın ve 9 erkeğin bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sadece Pazar günleri yayınlanmayan Kısmetse Olur yarışmasında yarışmacılar arasında aşk, entrika ve kaos çoktan başlamıştı. Yarışmada bulunan isimlere belli bir miktarda ödeme yapıldığı biliniyordu ama bu kadarını kimse tahmin bile etmemişti. Peki, neler oluyor?

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06 Oca 2023 - 11:57 Ankara- Yaşam

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