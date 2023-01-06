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06 Oca 2023 - 11:57

Kısmetse Olur Yarışmacılarının Aldığı Ücretleri Duyunca Hayatı Sorgulayacaksınız! TL Falan Hikaye; Euro Kuruyla Her Hafta… “Yok Artık!”

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olan Kısmetse Olur, tam tamına 5 yıl sonra yeniden ekranlara dönmüştü. Her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Kısmetse Olur yarışmasında yarışmacıların aldığı paralar ise ilk kez ortaya çıktı. Ücretleri duyanlar ise hayatı sorgulamaya başladı çünkü TL bazından değil her hafta Euro kuruyla ödeme alıyorlar! İşte merak edilen tüm detaylar…