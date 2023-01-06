2023 Veteriner Maaşları Cepleri Parayla Doldurup Taşırdı! Duyanlar “Bu Devirde Veteriner Olmak Varmış!” Diyor! En Düşük Bile…

Aralık ayında yüzde 54,66 olarak açıklanmış olan asgari ücret zammının ardından geçtiğimiz günlerde de memur maaşı zammı belli oldu. Açıklanan enflasyonun ardından yapılan refah payı düzenlemesi ile ilk olarak yüzde 25 olarak duyurulan memur maaşı zammı, sonrasında ise revize edilerek yüzde 30’a yükseltildi.

Hayvan sağlığı kapsamında cerrahi operasyonlardan çeşitli hastalık tedavilerine kadar birçok işlemden sorumlu olan veteriner hekimler hem kamuda hem de özel sektörde görev yapabilmektelerdir. Özel sektörde tecrübelerine, mezuniyetlerine ve ilgili firmanın niteliğine bağlı olarak farklı tutarlarda maaşlar alan veteriner hekimler, kamuda da derecelerine ve görev yaptıkları bölgelere göre belirlenen tutarlarda maaşlar almaktalardır.

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