2023 Veteriner Maaşları Cepleri Parayla Doldurup Taşırdı! Duyanlar “Bu Devirde Veteriner Olmak Varmış!” Diyor! En Düşük Bile…
Memur maaşı zammının kesinleşmesinin ardından veteriner hekim maaşları da gündeme geldi. Kamuda istihdam edilmiş olan veteriner hekimlerin derecelerine ve görev yaptıkları bölgelere göre aylık kazançlarının ne olacağı, tek tek hesaplandı. 2023 Veteriner Maaşları Cepleri Parayla Doldurup Taşırdı! Duyanlar “Bu Devirde Veteriner Olmak Varmış!” Diyor! En Düşük Bile…İşte Detaylar...
Aralık ayında yüzde 54,66 olarak açıklanmış olan asgari ücret zammının ardından geçtiğimiz günlerde de memur maaşı zammı belli oldu. Açıklanan enflasyonun ardından yapılan refah payı düzenlemesi ile ilk olarak yüzde 25 olarak duyurulan memur maaşı zammı, sonrasında ise revize edilerek yüzde 30’a yükseltildi.
Hayvan sağlığı kapsamında cerrahi operasyonlardan çeşitli hastalık tedavilerine kadar birçok işlemden sorumlu olan veteriner hekimler hem kamuda hem de özel sektörde görev yapabilmektelerdir. Özel sektörde tecrübelerine, mezuniyetlerine ve ilgili firmanın niteliğine bağlı olarak farklı tutarlarda maaşlar alan veteriner hekimler, kamuda da derecelerine ve görev yaptıkları bölgelere göre belirlenen tutarlarda maaşlar almaktalardır.
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06 Oca 2023 - 12:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.