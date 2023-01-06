Bira İçmek Artık Zengin İşi Oldu! Öyle Bir Zam Geldi Ki, Fiyatları Duyanların Nevri Dönüyor! “Bundan Sonra Su İçeriz!”

5 Ocak itibariyle zamlanan tütün ürünleri dikkatleri üzerine çekmişti. Yasa gereği her 6 ayda bir gelen ÖTV zammıyla fiyatlar yeniden şekillenmişti. En düşük sigara 29.50 TL’den 32 liraya yükselmişti. Şarap ve rakıya da zammın geldiği kısa bir süre önce açıklanmıştı ki, şimdi de bira cephesinde yıkım yaratacak bir zam haberi duyuruldu. Yurtiçi üretici fiyatlarına gelen zamla birlikte Özel Tüketim Vergisi olarak bilinen ÖTV’de artış yaşamıştı. Şarap, rakı, cin, viski ve şampanyaya gelen zammın ardından bira fiyatları artışa geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!