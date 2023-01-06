Bira İçmek Artık Zengin İşi Oldu! Öyle Bir Zam Geldi Ki, Fiyatları Duyanların Nevri Dönüyor! “Bundan Sonra Su İçeriz!”
Alkollü ürünlere ve tütün ürünlerine Ocak ayına girilmesiyle birlikte büyük bir zam gelmişti. Fiyatları duyanlar ise “Bundan sonra su içeriz” diyerek isyan etti. Nevirlerin dönmesine neden olan bu zamlardan sonra biranın bile zengin işi olduğuna dair düşünceler dile getirildi. Peki, biraya ne kadar zam geldi?
5 Ocak itibariyle zamlanan tütün ürünleri dikkatleri üzerine çekmişti. Yasa gereği her 6 ayda bir gelen ÖTV zammıyla fiyatlar yeniden şekillenmişti. En düşük sigara 29.50 TL’den 32 liraya yükselmişti. Şarap ve rakıya da zammın geldiği kısa bir süre önce açıklanmıştı ki, şimdi de bira cephesinde yıkım yaratacak bir zam haberi duyuruldu. Yurtiçi üretici fiyatlarına gelen zamla birlikte Özel Tüketim Vergisi olarak bilinen ÖTV’de artış yaşamıştı. Şarap, rakı, cin, viski ve şampanyaya gelen zammın ardından bira fiyatları artışa geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.