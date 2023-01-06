O Kişilere Erken Emeklilik Hakkı Duyuruldu! 3600 Günden Verilecek; Kadınlar 38, Erkekler 43 Yaşında “Şak” Diye Emekli Olacak!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mevzusu, nihayet 2022 yılında masaya yatırılmış ve Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenmiştir. 8 Eylül 1999 Tarihinden önce işe girişi olup prim ve gün sayısı tamamlayanlar içinde 2023 Yılı İçin Müjde Verildi. O Kişilere Erken Emeklilik Hakkı Duyuruldu! 3600 Günden Verilecek; Kadınlar 38, Erkekler 43 Yaşında “Şak” Diye Emekli Olacak! İşte Detaylar...
Ülkemizde uygulanan emeklilik sistemi, çeşitli yıllarda yürürlüğe giren sigorta kanunları doğrultusunda farklı kurallara tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda işe giriş tarihine bağlı olarak farklı emeklilik şartlarını sağlamaları gereken vatandaşlar, ilgili şartların sağlanması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşı almaya hak kazanmaktalardır.
Emeklilik sistemi kapsamında senelerdir en büyük problemlerden birisi olarak değerlendirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mevzusu, nihayet 2022 yılında masaya yatırılmış ve Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenmiştir. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren bir sigorta kanunu sebebi ile prim ve sigortalılık sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen yaş faktörüne takıldıkları için senelerdir emekli olamayan vatandaşlar, bu sene itibari ile emekli maaşlarına kavuşabileceklerdir.
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06 Oca 2023 - 12:26 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.