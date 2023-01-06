- 06 Oca 2023 - 12:26 G: 06 Oca 2023 - 12:42

O Kişilere Erken Emeklilik Hakkı Duyuruldu! 3600 Günden Verilecek; Kadınlar 38, Erkekler 43 Yaşında “Şak” Diye Emekli Olacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mevzusu, nihayet 2022 yılında masaya yatırılmış ve Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenmiştir. 8 Eylül 1999 Tarihinden önce işe girişi olup prim ve gün sayısı tamamlayanlar içinde 2023 Yılı İçin Müjde Verildi. O Kişilere Erken Emeklilik Hakkı Duyuruldu! 3600 Günden Verilecek; Kadınlar 38, Erkekler 43 Yaşında “Şak” Diye Emekli Olacak! İşte Detaylar...

Ülkemizde uygulanan emeklilik sistemi, çeşitli yıllarda yürürlüğe giren sigorta kanunları doğrultusunda farklı kurallara tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda işe giriş tarihine bağlı olarak farklı emeklilik şartlarını sağlamaları gereken vatandaşlar, ilgili şartların sağlanması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşı almaya hak kazanmaktalardır.

Emeklilik sistemi kapsamında senelerdir en büyük problemlerden birisi olarak değerlendirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mevzusu, nihayet 2022 yılında masaya yatırılmış ve Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenmiştir. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren bir sigorta kanunu sebebi ile prim ve sigortalılık sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen yaş faktörüne takıldıkları için senelerdir emekli olamayan vatandaşlar, bu sene itibari ile emekli maaşlarına kavuşabileceklerdir.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

06 Oca 2023 - 12:26 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
2023 Veteriner Maaşları Cepleri Parayla Doldurup Taşırdı! Duyanlar “Bu Devirde Veteriner Olmak Varmış!” Diyor! En Düşük Bile… mask
2023 Veteriner Maaşları Cepleri Parayla Doldurup Taşırdı! Duyanlar “Bu Devirde Veteriner Olmak Varmış!” Diyor! En Düşük Bile…
O Bankadan Çalışanlarına Tam Tamına 6.000 TL! Az Önce Duyuru Yapıldı; Ödemeler Yatmaya Başladı Bile… mask
O Bankadan Çalışanlarına Tam Tamına 6.000 TL! Az Önce Duyuru Yapıldı; Ödemeler Yatmaya Başladı Bile…
Ankara Konut Fiyatlarını Duyunca Şok Olacaksınız! Kiralar 5 Bin Liraya Kadar Çıkıyordu; Etimesgut, Sincan, Gölbaşı, Keçiören Daire Fiyatları Şok Etti… mask
Ankara Konut Fiyatlarını Duyunca Şok Olacaksınız! Kiralar 5 Bin Liraya Kadar Çıkıyordu; Etimesgut, Sincan, Gölbaşı, Keçiören Daire Fiyatları Şok Etti…
Benzin ve Motorin Fiyatları Alaşağı Oldu! 5 Ocak Akaryakıt Fiyatlarını Duyanların Araç Kontakları Elinde Kaldı! Tam Tamına… mask
Benzin ve Motorin Fiyatları Alaşağı Oldu! 5 Ocak Akaryakıt Fiyatlarını Duyanların Araç Kontakları Elinde Kaldı! Tam Tamına…
Askere Gideceklerin Dikkatine! Bedelli Askerlik Ücretini Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz! Memur ve Emekli Zam Oranlarından Sonra…2023 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? mask
Askere Gideceklerin Dikkatine! Bedelli Askerlik Ücretini Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz! Memur ve Emekli Zam Oranlarından Sonra…2023 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?
Emekli Vatandaşın Yüzünde Güller Açacak! Çifte Zam Haberi Az Önce Geldi… Maaşlarda %30 + 1722 TL “Şak” Diye Ödeme! mask
Emekli Vatandaşın Yüzünde Güller Açacak! Çifte Zam Haberi Az Önce Geldi… Maaşlarda %30 + 1722 TL “Şak” Diye Ödeme!
Ekmekten Sonra Simide de Titreten Zam! Ankaralılar İsyanda! Bir Simit Ne Kadar Oldu? Ankara Simidi Ne Kadar Oldu? mask
Ekmekten Sonra Simide de Titreten Zam! Ankaralılar İsyanda! Bir Simit Ne Kadar Oldu? Ankara Simidi Ne Kadar Oldu?
Milyonlarca Paraya İhtiyacı Olan Kişiyi İlgilendiriyor! Toplu Para Ödemesi “Tık” Diye Avcunuzda… O Belgenin Elinizde Olması Yeterli! mask
Milyonlarca Paraya İhtiyacı Olan Kişiyi İlgilendiriyor! Toplu Para Ödemesi “Tık” Diye Avcunuzda… O Belgenin Elinizde Olması Yeterli!
Alkol - Sigara ve Tütüne Dev Zam Zammı Ortalığı İnletti! Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı; Olağanüstü Zam Kapıda! İşte Güncel Alkol Fiyatları mask
Alkol - Sigara ve Tütüne Dev Zam Zammı Ortalığı İnletti! Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı; Olağanüstü Zam Kapıda! İşte Güncel Alkol Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nobel Barış Ödülüne' Aday! İlk Destek Pakistan'dan... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nobel Barış Ödülüne' Aday! İlk Destek Pakistan'dan...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bira İçmek Artık Zengin İşi Oldu! Öyle Bir Zam Geldi Ki, Fiyatları Duyanların Nevri Dönüyor! “Bundan Sonra Su İçeriz!” mask
Bira İçmek Artık Zengin İşi Oldu! Öyle Bir Zam Geldi Ki, Fiyatları Duyanların Nevri Dönüyor! “Bundan Sonra Su İçeriz!”
2023 Veteriner Maaşları Cepleri Parayla Doldurup Taşırdı! Duyanlar “Bu Devirde Veteriner Olmak Varmış!” Diyor! En Düşük Bile… mask
2023 Veteriner Maaşları Cepleri Parayla Doldurup Taşırdı! Duyanlar “Bu Devirde Veteriner Olmak Varmış!” Diyor! En Düşük Bile…
Kısmetse Olur Yarışmacılarının Aldığı Ücretleri Duyunca Hayatı Sorgulayacaksınız! TL Falan Hikaye; Euro Kuruyla Her Hafta… “Yok Artık!” mask
Kısmetse Olur Yarışmacılarının Aldığı Ücretleri Duyunca Hayatı Sorgulayacaksınız! TL Falan Hikaye; Euro Kuruyla Her Hafta… “Yok Artık!”
O Bankadan Çalışanlarına Tam Tamına 6.000 TL! Az Önce Duyuru Yapıldı; Ödemeler Yatmaya Başladı Bile… mask
O Bankadan Çalışanlarına Tam Tamına 6.000 TL! Az Önce Duyuru Yapıldı; Ödemeler Yatmaya Başladı Bile…
Masterchef’in Büyük Ödülü Belli Oldu! Acun Ilıcalı Paraya Kıydı; Kesenin Ağzını Açtı! Eski Şampiyonlar Hasedinden Çatır Çatır… mask
Masterchef’in Büyük Ödülü Belli Oldu! Acun Ilıcalı Paraya Kıydı; Kesenin Ağzını Açtı! Eski Şampiyonlar Hasedinden Çatır Çatır…
Ankara Konut Fiyatlarını Duyunca Şok Olacaksınız! Kiralar 5 Bin Liraya Kadar Çıkıyordu; Etimesgut, Sincan, Gölbaşı, Keçiören Daire Fiyatları Şok Etti… mask
Ankara Konut Fiyatlarını Duyunca Şok Olacaksınız! Kiralar 5 Bin Liraya Kadar Çıkıyordu; Etimesgut, Sincan, Gölbaşı, Keçiören Daire Fiyatları Şok Etti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL