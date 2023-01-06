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06 Oca 2023 - 12:55

Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Canlı Yayında Dayak Yedi! Önündeki İki Korumayı da Ezip… Görenler “Bir de Benim İçin Vur!” Dedi!

ATV Ekranlarının incisi olan Müge Anlı’da gündem Arife Gökçe’nin kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Halk dilinde ise bu olay “Sapık Sinan olayı” olarak geçiyor. Canlı yayında dayak yiyen Sinan, ağızları açık bıraktı. Söz konusu isimler; Sinan’ın önünde bulunan iki korumayı da ezip geçti. Bu anları izleyen seyirci ise “Bir de benim için vur” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…