- 06 Oca 2023 - 12:55 G: 06 Oca 2023 - 13:05

Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Canlı Yayında Dayak Yedi! Önündeki İki Korumayı da Ezip… Görenler “Bir de Benim İçin Vur!” Dedi!

ATV Ekranlarının incisi olan Müge Anlı’da gündem Arife Gökçe’nin kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Halk dilinde ise bu olay “Sapık Sinan olayı” olarak geçiyor. Canlı yayında dayak yiyen Sinan, ağızları açık bıraktı. Söz konusu isimler; Sinan’ın önünde bulunan iki korumayı da ezip geçti. Bu anları izleyen seyirci ise “Bir de benim için vur” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

 64 yaşındaki Arife Gökçe’nin kaybıyla tüm Türkiye adeta çalkalanmıştı. Gökçe’nin 5 çocuğunun ve 12 torunun olduğu biliniyordu. Arife Gökçe’nin eşi Fikri Bey, programa katılarak eşinin evden öylesine çıktığını ifade etmişti. Tek şüphelenin Sinan isimli şahsın olduğunu duyuran Fikri Bey, bilmeden büyük bir olayın kapısını aralamıştı. Sinan’ın köydeki tüm kadınları rahatsız ettiğini ifade eden Fikri Bey’in bu sözleri üzerine ihbar hattı adeta tıkanmıştı. Yayınlanan son bölümde ekranlara gelen bir an şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Oca 2023 - 12:55 Ankara- Yaşam

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