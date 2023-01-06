Migros Market Yine Dev İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Salça, Deterjan… Görenler Yalın Ayak Koşuyor!

Enflasyon sebebi ile market reyonlarına yansıyan yüksek oranlı zamlar sebebi ile 2022 yılında temel ihtiyaçlarına dahi kısıtlı bir çerçevede erişebilen vatandaşlar, gözlerini 2023 yılının etiketlerine dikti. Yeni yıl zamlarının reyonlara yansıyıp yansımadığını merak eden vatandaşlar zincir marketlerin ürün kataloglarını yakın takip altına alırken Migros Market’ten tüketicilere indirim müjdesi geldi.

Ticaret Bakanlığı’nın etiket fiyatları ile ilgili yapmış olduğu uyarılar neticesinde yüzlerce ürününde indirime gittiğini duyuran Migros Market, bu kez de ocak ayına ilişkin indirimli ürün kataloğunu yayınladı. 5- 15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak olan indirim kampanyası kapsamında gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar birçok farklı ürün grubunda dev indirimler yaptığı görülen Migros Market, detayları tüketiciler ile paylaştı.

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