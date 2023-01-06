Migros Market Yine Dev İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Salça, Deterjan… Görenler Yalın Ayak Koşuyor!
Migros Market 5- 15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak olan indirim kampanyası kapsamında gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar birçok farklı ürün grubunda dev indirimler yaptığı görülen Migros Market, detayları tüketiciler ile paylaştı. Migros Market Yine Dev İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Salça, Deterjan… Görenler Yalın Ayak Koşuyor!
Enflasyon sebebi ile market reyonlarına yansıyan yüksek oranlı zamlar sebebi ile 2022 yılında temel ihtiyaçlarına dahi kısıtlı bir çerçevede erişebilen vatandaşlar, gözlerini 2023 yılının etiketlerine dikti. Yeni yıl zamlarının reyonlara yansıyıp yansımadığını merak eden vatandaşlar zincir marketlerin ürün kataloglarını yakın takip altına alırken Migros Market’ten tüketicilere indirim müjdesi geldi.
Ticaret Bakanlığı’nın etiket fiyatları ile ilgili yapmış olduğu uyarılar neticesinde yüzlerce ürününde indirime gittiğini duyuran Migros Market, bu kez de ocak ayına ilişkin indirimli ürün kataloğunu yayınladı. 5- 15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak olan indirim kampanyası kapsamında gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar birçok farklı ürün grubunda dev indirimler yaptığı görülen Migros Market, detayları tüketiciler ile paylaştı.
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06 Oca 2023 - 13:25 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.