Metro Market Çıldırdı! Mega İndirimin Detaylarını Duyanların Nutku Tutuldu; Kırmızı Etten Sıvı Sabuna… Yok Yok!
11 Ocak tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyası kapsamında fiyatları güncellemediğini ifade eden zincir market, atıştırmalık ürünlerden temel gıda ürünlerine, şarküteri ürünlerinden paketli ürünlere kadar birçok ürün grubunda dev indirimler yapıldığına dikkat çekti. Metro Market Çıldırdı! Mega İndirimin Detaylarını Duyanların Nutku Tutuldu; Kırmızı Etten Sıvı Sabuna… Yok Yok! İşte Detaylar...
2023 yılının gelmesi ile birlikte birçok hizmet başlığında ve buna bağlı olarak da hizmet ürününde fiyat değişikliğine gidildi. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de enflasyon başta olmak üzere pek çok farklı değişken kapsamında değişen hizmet fiyatları, tüketiciler tarafından yakın takip altına alındı. Bu noktada market reyonlarına yansıyan zamlar, sıklık ile sorgulanmaya başlandı. Hem kendi hem de yaşam alanlarının ihtiyaçlarını uygun fiyatlar karşılığında gidermek isteyen tüketiciler için Metro Market’ten indirim müjdesi geldi.
Ülke genelinde birçok şubesi bulunan ve geniş ürün yelpazesi sayesinde müşteri potansiyelini her dönem artırmayı başaran Metro Market, 22 Aralık tarihinde başlatmış olduğu indirim kampanyasının halen devam ettiğini bildirdi. 11 Ocak tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyası kapsamında fiyatları güncellemediğini ifade eden zincir market, atıştırmalık ürünlerden temel gıda ürünlerine, şarküteri ürünlerinden paketli ürünlere kadar birçok ürün grubunda dev indirimler yapıldığına dikkat çekti.
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06 Oca 2023 - 13:25 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.