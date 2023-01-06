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06 Oca 2023 - 13:27

Kıvanç Tatlıtuğ’un Ölümcül Hastalığı İlk Kez Ortaya Çıktı! Kurt Efe’yi Kucağına Alalı Aylar Olmuştu… Twitter, Instagram Yıkılıyor!

Dünya çapında yakışıklı bulunan oyunculardan sadece bir tanesi olan Kıvanç Tatlıtuğ’un ölümcül hastalığı ilk kez ortaya çıktı! Minik oğlu Kurt Efe’yi kucağına alalı kısa bir süre olan Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerini derinden üzdü. Gündemi sallayan Kıvanç Tatlıtuğ; Twitter ve Instgaram’ın yıkılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…