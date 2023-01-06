Kıvanç Tatlıtuğ’un Ölümcül Hastalığı İlk Kez Ortaya Çıktı! Kurt Efe’yi Kucağına Alalı Aylar Olmuştu… Twitter, Instagram Yıkılıyor!
Dünya çapında yakışıklı bulunan oyunculardan sadece bir tanesi olan Kıvanç Tatlıtuğ’un ölümcül hastalığı ilk kez ortaya çıktı! Minik oğlu Kurt Efe’yi kucağına alalı kısa bir süre olan Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerini derinden üzdü. Gündemi sallayan Kıvanç Tatlıtuğ; Twitter ve Instgaram’ın yıkılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda ekranlara Serenay Sarıkaya’yla partner olarak gelecek olan Kıvanç Tatlıtuğ; Aile diziyle birlikte ekran orucunu resmen bozmuştu. En son olarak İçerde dizisinde bulunan Kıvanç Tatlıtuğ’un Aile dizisinde hayat verdiği karakterle büyük bir merak konusu olmuştu. Sevilerek takip edilen Kıvanç Tatlıtuğ’un hastalığı ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.