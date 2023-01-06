- 06 Oca 2023 - 13:40 G: 06 Oca 2023 - 13:51

Camdaki Kız Feride, Nur Sürer’in Başına Bela Oldu! Telefonu Susmak Nedir Bilmiyor; “Öldün mü?” Diye Arayan Var!

3 sezondur Kanal D ekranları aracılığı ile izleyicilerin evlerine konuk olan Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz hafta hüzünlü bir veda ile gündeme geldi. Tam 3 sezondur Feride karakterine hayat veren ünlü Oyuncu Nur Sürer, senaryo gereği intihar ederek diziye veda etti. Camdaki Kız Feride, Nur Sürer’in Başına Bela Oldu! Telefonu Susmak Nedir Bilmiyor; “Öldün mü?” Diye Arayan Var! İşte Detaylar...

Ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun hasta hikayesinden etkilenerek kaleme aldığı aynı isimli eserden ekranlara uyarlanan Camdaki Kız dizisi, gündemden düşmemeye devam ediyor. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek kaleme alınmış olan Camdaki Kız dizinin konusu izleyicileri sürüklerken dizinin kadrosunda yer alan isimler de büyük ilgi görüyor.

3 sezondur Kanal D ekranları aracılığı ile izleyicilerin evlerine konuk olan Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz hafta hüzünlü bir veda ile gündeme geldi. Tam 3 sezondur Feride karakterine hayat veren ünlü Oyuncu Nur Sürer, senaryo gereği intihar ederek diziye veda etti. Burcu Biricik ve Nur Sürer’in karşılıklı olarak oynadıkları dizinin final sahnesi, sosyal medya kullanıcılarını resmen ağlattı. İki oyuncunun performansı günlerce gündemden düşmezken yapım şirketi ve Kanal D yönetimi tarafından yayınlanan ölüm ilanı gündeme bomba gibi düştü.

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06 Oca 2023 - 13:40 - Magazin

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