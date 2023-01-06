- 06 Oca 2023 - 14:03

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Sessiz Sedasız Final mi Oldu? Yayın Akışından Kaldırılınca Ağızlar Açık Kaldı! Meğer…

Her perşembe saat 20:00’de izleyicilerin karşısına çıkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi, dün akşam yayın akışında yer almadı. Saat 20:00 de Gupse Özay’ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı isimli sinema filmi ile karşılaşan izleyiciler resmen şoke oldu. Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Sessiz Sedasız Final mi Oldu? Yayın Akışından Kaldırılınca Ağızlar Açık Kaldı! Meğer…İşte Detaylar...

Sezon başında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” isimli dizi, kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından seyredilmeye başlandı. Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan ve Özge Özberk gibi oyuncuların yer aldığı dizi, genç oyuncuları ile de dikkatleri üzerine çekerek izlenme oranlarını artırdı. Yayınlandığı ilk dönemlerde iyi bir çıkış yakalayarak reytinglerde iyi bir sıralama elde eden gençlik dizisi, sonrasında hızlı bir şekilde düşüşe geçti.

Bu durum dizinin erken final yapacağına dair iddiaların ileri sürülmesine sebep olurken dizinin yeni bölümünün dün akşam yayınlanmaması iddiaları güçlendirdi. Her perşembe saat 20:00’de izleyicilerin karşısına çıkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi, dün akşam yayın akışında yer almadı. Saat 20:00 de Gupse Özay’ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı isimli sinema filmi ile karşılaşan izleyiciler resmen şoke oldu. Dizinin sevenleri yayın akışını gördükten sonra “Gelsin Hayat Bildiği Gibi bitti mi, final mi yaptı?” sorularını sormaya başladı. Yapım ekibinden ve kanal yönetiminden sorulara bir yanıt gelmemiş olsa da gerçek sonradan ortaya çıktı.

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06 Oca 2023 - 14:03 - Dizi Fragmanları

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