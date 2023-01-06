Seda Sayan Çıtır Kocaya Doyamadı! Dudak Dudağa Pozlardan Sonra Öyle Bir Kare Geldi Ki… “Yaşıyorsunuz Bu Hayatı!”

Geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik aşkına “Evet” demişti. Romantik bir teklif aldığını itiraf eden Seda Sayan; Nisan ayının son günlerinde ise lüks bir otelde Çağlar Ökten’le dünya evine girmişlerdi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğünlerine Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ise gelmemişti. Kız arkadaşı Miray Daner’le ciğer yemeğe giden Oğulcan Engin, gelen sorulara ise herhangi bir yanıt vermemişti. Şimdilerde evliliklerini doya doya yaşayan Seda Sayan’dan gelen o kare herkesi şok etti. İşte merak edilenler…

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