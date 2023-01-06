- 06 Oca 2023 - 13:54 G: 06 Oca 2023 - 14:04

Seda Sayan Çıtır Kocaya Doyamadı! Dudak Dudağa Pozlardan Sonra Öyle Bir Kare Geldi Ki… “Yaşıyorsunuz Bu Hayatı!”

Kısa bir süre önce 60 yaşına giren Seda Sayan’ın çıtır kocaya doyamadığı ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden; dudak dudağa pozlar gelmişti. Aralarında 25 yaş farkı bulunmasına rağmen; Seda Sayan ve Çağlar Ökten bunu ön plana almıyor ve aşklarını doya doya yaşıyorlardı. Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşımda bulundu?

Geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik aşkına “Evet” demişti. Romantik bir teklif aldığını itiraf eden Seda Sayan; Nisan ayının son günlerinde ise lüks bir otelde Çağlar Ökten’le dünya evine girmişlerdi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğünlerine Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ise gelmemişti. Kız arkadaşı Miray Daner’le ciğer yemeğe giden Oğulcan Engin, gelen sorulara ise herhangi bir yanıt vermemişti. Şimdilerde evliliklerini doya doya yaşayan Seda Sayan’dan gelen o kare herkesi şok etti. İşte merak edilenler…

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06 Oca 2023 - 13:54 Ankara- Yaşam

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