- 06 Oca 2023 - 14:25

Uraz Kaygılaroğlu Kavgalı Olduğu Kadir Doğulu’yu Yerden Yere Vurdu! Bir Gram Acımadı; Öyle Bir Dalga Geçti Ki…

Geçtiğimiz sezonlarda Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı isimli dizide Neslihan Atagül ile birlikte rol alan Uraz Kaygılaroğlu’nun yıldızı, Atagül’ün eşi Kadir Doğulu ile bir türlü barışmadı, Doğulu’nun O Ses Türkiye programında anlatmış olduğu hikaye ile dalga geçti. Uraz Kaygılaroğlu Kavgalı Olduğu Kadir Doğulu’yu Yerden Yere Vurdu! Bir Gram Acımadı; Öyle Bir Dalga Geçti Ki… İşte Detaylar...

Son dönemlerin parlayan yıldızları arasında yer alan ve hem oyunculuk performansları hem özel hayatı hem de seneler içerisinde değişen fiziksel özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Uraz Kaygılaroğlu, meslektaşı Kadir Doğulu’yu bir kez daha ti’ye aldı. Geçtiğimiz aylarda Didem Keleş ile İsmail Akyazıcı’nın nişan yüzüklerini öperek takan Kadir Doğulu’ya gülmemek için kendisini resmen tuttuğu kameralara yansıyan Kaygılaroğlu, bu kez de Doğulu’nun O Ses Türkiye programında anlatmış olduğu hikaye ile dalga geçti.

Geçtiğimiz sezonlarda Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı isimli dizide Neslihan Atagül ile birlikte rol alan Uraz Kaygılaroğlu’nun yıldızı, Atagül’ün eşi Kadir Doğulu ile bir türlü barışmadı. Katıldıkları nişan töreninde Kadir Doğulu’nun yaptığı konuşma ile dalga geçtiği yüzünden belli olan Kaygılaroğlu o dönem içerisinde sosyal medyaya gündemini vururken Doğulu- Atagül çiftinin O Ses Türkiye Yılbaşı programında anlattıkları bir hikaye daha Kaygılaroğlu’nun diline dolandı.

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06 Oca 2023 - 14:25 - Magazin

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