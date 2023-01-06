Ehliyet Sahiplerinin Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülecek! 6 Ocak İtibariyle Bunu Yapan 951 TL’yi Gözden Çıkarsın! Neler Oluyor?

Ehliyet sahibi olanları yakından ilgilendiren sıcak gelişmeler yaşanmaya kaldığı yerden devam ediyor. Ehliyete ve ehliyet kurslarına gelen zamlarla birlikte birçok kişi 2022 yılı bitmeden uygun fiyatlı ehliyet almak için harekete geçmeye başlamıştı çünkü artık ehliyet çıkarmak için 10 – 15 bin lira harcanıyordu. Yeni yılda geçerli olacak olan trafik cezaları hakkında bilgiler ulaştırılmaya başladı. Peki, neler oluyor?

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