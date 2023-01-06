Ehliyet Sahiplerinin Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülecek! 6 Ocak İtibariyle Bunu Yapan 951 TL’yi Gözden Çıkarsın! Neler Oluyor?
Ehliyet sahipleri, Türkiye’nin nüfusu arttıkça daha da çok artıyor. Yeni yıla girmeden hemen önce ehliyet fiyatlarına yeni bir zam gelmişti. Şimdi de ehliyet sahiplerine gelecek haber başından aşağı kaynar su döktürdü. 6 Ocak itibariyle bunu yapan kişiler tam tamına 951 TL’yi gözden çıkaracak! Peki, neler oluyor?
Ehliyet sahibi olanları yakından ilgilendiren sıcak gelişmeler yaşanmaya kaldığı yerden devam ediyor. Ehliyete ve ehliyet kurslarına gelen zamlarla birlikte birçok kişi 2022 yılı bitmeden uygun fiyatlı ehliyet almak için harekete geçmeye başlamıştı çünkü artık ehliyet çıkarmak için 10 – 15 bin lira harcanıyordu. Yeni yılda geçerli olacak olan trafik cezaları hakkında bilgiler ulaştırılmaya başladı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.