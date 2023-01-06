Kızılcık Şerbeti Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Dayak Sahnesi! Seyircileri Nutku Tutuldu; Sinirden Ne Yapacağını Şaşırdı!

Sezon başında Show TV’de yayına giren ve kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kızılcık Şerbeti isimli dizi, iki farklı görüşe sahip olan aileleri ve onların evlenen çocuklarının hayatlarını ele alarak birçok kesimin kendisinden bir şeyler bulmasına aracılık etti. Konusu itibari ile tanıdık noktalara parmak basan ve yanı sıra oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kızılcık Şerbeti reytinglerini artırmaya devam ederken dizinin yeni bölümünün fragmanı ağızları açıkta bıraktı.

Yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam eden Kızılcık Şerbeti, işlediği başörtü konusu sebebi ile de bir kesim tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Her şeye rağmen halen izlenme oranı epey yüksek olan dizi, son bölümü ile de izleyicisini oldukça heyecanlandırmıştı. Henüz 10’uncu bölümün etkisi gitmeden 11’inci bölümün fragmanı yayınlandı. İzleyiciler, yeni bölümde Kıvılcım ve Ömer’i nelerin beklediğini merak ediyorlar.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…