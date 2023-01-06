Yalı Çapkını Asuman’ın Eşini Duyan “Yok Artık” Dedi! Kendisinden Bile Ünlü; O İsimle Yıllardır Aynı Yastığa Baş Koyuyor…
Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını isimli dizide “Asuman” isimli karaktere hayat veren Öznur Serçeler de dizi ile birlikte yükselen bir başarı grafiğine sahip oldu. Dizide canlandırdığı karakterin göründüğü kadar iyi olmadığını savunan sosyal medya kullanıcıları, Serçeler’in gerçek hayatını da merak ediyor. Yalı Çapkını Asuman’ın Eşini Duyan “Yok Artık” Dedi! Kendisinden Bile Ünlü; O İsimle Yıllardır Aynı Yastığa Baş Koyuyor…
Senaryosu, Uzman Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun hasta hikayelerinden esinlenilerek oluşturulmuş olan Yalı Çapkını dizisi, son dönemlerde gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Ferit ile Seyran’ın ilginç ilişkisi izleyicilerin dikkatlerini çekmeyi başarırken dizinin oyuncuları da sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını isimli dizide “Asuman” isimli karaktere hayat veren Öznur Serçeler de dizi ile birlikte yükselen bir başarı grafiğine sahip oldu.
Dizide canlandırdığı karakterin göründüğü kadar iyi olmadığını savunan sosyal medya kullanıcıları, Serçeler’in gerçek hayatını da merak ediyor. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Serçeler hakkında pek fazla bilgi bulunmazken güzel oyuncu, Ceyda Düvenci’nin sunumu ile NTV’de yayınlanan Bambaşka Sohbetler isimli programa konuk olarak hakkında merak edilenlere ilk ağızdan yanıt verdi.
06 Oca 2023 - 14:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.