Yalı Çapkını Dizisinin Asuman’ı Öznur Serçeler Meğer Evliymiş! Eşini Duyan “Yok Artık” Dedi! Kendisinden Bile Ünlü! Yıllardır Aynı Yastığa Baş Koyuyor…

Senaryosu, Uzman Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun hasta hikayelerinden esinlenilerek oluşturulmuş olan Yalı Çapkını dizisi, son dönemlerde gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Ferit ile Seyran’ın ilginç ilişkisi izleyicilerin dikkatlerini çekmeyi başarırken dizinin oyuncuları da sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını isimli dizide “Asuman” isimli karaktere hayat veren Öznur Serçeler de dizi ile birlikte yükselen bir başarı grafiğine sahip oldu.

Dizide canlandırdığı karakterin göründüğü kadar iyi olmadığını savunan sosyal medya kullanıcıları, Serçeler’in gerçek hayatını da merak ediyor. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Serçeler hakkında pek fazla bilgi bulunmazken güzel oyuncu, Ceyda Düvenci’nin sunumu ile NTV’de yayınlanan Bambaşka Sohbetler isimli programa konuk olarak hakkında merak edilenlere ilk ağızdan yanıt verdi.