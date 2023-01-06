Ramazan Ayı 2023'de Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? Ramazan Bayramı 2023'de Ne Zaman, Hangi Gün?

2023 yılına girilmesi ile birlikte birlik ve beraberliğin arttığı, nefsin terbiye edildiği, yoksulun halinde anlayarak diğer aylarda da ona göre yaşamak gerektiği gibi pek çok öğretiye sahip olan ramazan ayı için geri sayım başladı. Yalnızca ülkemiz için değil dünyanın dört bir yanında bulunan Müslümanlar için önem teşkil eden 11 ayın sultanı için araştırmalar devam ediyor. Bu sene ramazan ayının hangi gün başlayacağı, ilk orucun ve son orucun ne zaman tutulacağı, Kadir Gecesi, arife günü, Ramazan Bayramı’nın ilk ve son günleri, sıklık ile vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor.

2023 yılına girilmesi ile birlikte arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya başlandı. “Ramazan ayı ne zaman?”, “İlk oruç ne zaman tutulacak?”, “Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?” gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar, 11 ayın sultanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilmek amacı ile açıklanan takvime erişmeye çalışıyorlar. İlk sahurun hangi gün olduğunu merak eden vatandaşlar, yetkili kurumların imsakiye yayınlanıp yayınlanmadığını da merak ediyorlar.