- 06 Oca 2023 - 16:07 G: 06 Oca 2023 - 16:12

Aybüke Pusat Altına Bir Şey Giymeyince İpler Koptu! Kazağını Yukarıya Doğru Çektikçe Çekti; Akılları Başlardan Aldı! “Kalp Var Ben de!”

Ekranlara “Sıfırıncı Gün” isimli diziye dönen Aybüke Pusat’ın altına bir şey giymeden verdiği pozlar yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Kazığını yukarı doğru çeken isim; akılların baştan gitmesine neden oldu. İşte hayranlarından “Ben de kalp var kalp” isyanlarını alan güzeller güzeli oyuncunun o kareleri…

Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sıfırıncı Gün dizisinin başrollerinde ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Damla Colbay, Turgay Tanülkü, Sarp Akkaya gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Sıfırıncı Gün dizisinde polis memuru Nisan karakterine hayat veren Aybüke Pusat’ın sosyal medya kareleri başları döndürmeyi başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Oca 2023 - 16:07 Ankara- Yaşam

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