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06 Oca 2023 - 16:07

Aybüke Pusat Altına Bir Şey Giymeyince İpler Koptu! Kazağını Yukarıya Doğru Çektikçe Çekti; Akılları Başlardan Aldı! “Kalp Var Ben de!”

Ekranlara “Sıfırıncı Gün” isimli diziye dönen Aybüke Pusat’ın altına bir şey giymeden verdiği pozlar yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Kazığını yukarı doğru çeken isim; akılların baştan gitmesine neden oldu. İşte hayranlarından “Ben de kalp var kalp” isyanlarını alan güzeller güzeli oyuncunun o kareleri…