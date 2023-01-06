Kısmetse Olur Yarışmasında Saç Baş Kavga! Ellerinin Arasında Yumak Yumak Saç Kaldı; Yapımcı “Yiyin Birbirinizi Dedi!” Youtube Yıkılıyor…

9 farklı kadın ve 9 farklı erkekten oluşan Kısmetse Olur yarışmasında her bölümde tansiyonu biraz daha artırıyordu. Yeni bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü oldukça hararetli geçmişti. Yarışmanın yeni bölümlerinde ekranlara gelecek olan bir an Twitter’ın şimdiden yıkılmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

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