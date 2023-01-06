Kısmetse Olur Yarışmasında Saç Baş Kavga! Ellerinin Arasında Yumak Yumak Saç Kaldı; Yapımcı “Yiyin Birbirinizi Dedi!” Youtube Yıkılıyor…
Youtube ekranlarının kuşkusuz en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da saç baş kavga edildi! Ellerinin arasında yumak yumak saç kalan isim; yaptığı paylaşımla bunu doğruladı! Yapımcının ise “Yiyin birbirinizi” dediği iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
9 farklı kadın ve 9 farklı erkekten oluşan Kısmetse Olur yarışmasında her bölümde tansiyonu biraz daha artırıyordu. Yeni bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü oldukça hararetli geçmişti. Yarışmanın yeni bölümlerinde ekranlara gelecek olan bir an Twitter’ın şimdiden yıkılmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.