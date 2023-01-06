Hande Erçel Yine Muhteşemliğini Konuşturdu! Sadece 5 Saniyede Etkisi Altına Aldı; Bakışlarını Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı Gitti…

Dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel, sessiz sedasız ayrılıklarıyla sevenlerini derinden üzmüştü. Küstükten sonra bir daha yan yana aylar boyunca gelmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti kısa bir süre samimi bir biçimde görüntülenmişti. Bu görüntülerde aşkın yükselerek arttığını düşündürmüştü. Şimdilerde yeniden ayrılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin başka isimlerle anılmaya başlamıştı bile! Güzelliğiyle tüm dünyayı etkisi altına alan Hande Erçel’in sosyal medyada yayılan 2 karesi, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte kusursuzluğunu gösteren Hande Erçel’in o kareleri…

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