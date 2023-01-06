- 06 Oca 2023 - 16:09 G: 06 Oca 2023 - 16:11

Hande Erçel Yine Muhteşemliğini Konuşturdu! Sadece 5 Saniyede Etkisi Altına Aldı; Bakışlarını Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı Gitti…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara uzun bir süre gelmeyen Hande Erçel, yine ve yeniden muhteşemliğini konuşturdu. Sadece 5 saniye gibi kısa bir sürede sevenlerini etkisi altına alan Hande Erçel, bakışlarıyla gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel, sessiz sedasız ayrılıklarıyla sevenlerini derinden üzmüştü. Küstükten sonra bir daha yan yana aylar boyunca gelmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti kısa bir süre samimi bir biçimde görüntülenmişti. Bu görüntülerde aşkın yükselerek arttığını düşündürmüştü. Şimdilerde yeniden ayrılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin başka isimlerle anılmaya başlamıştı bile! Güzelliğiyle tüm dünyayı etkisi altına alan Hande Erçel’in sosyal medyada yayılan 2 karesi, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte kusursuzluğunu gösteren Hande Erçel’in o kareleri…

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06 Oca 2023 - 16:09 Ankara- Yaşam

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