Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Oca 2023 - 16:28

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Gerçek Babası Ortaya Çıktı! Fatih’in Eli Ayağına Dolanacak; Böylesi İlk Kez Görünüyor… “Yok Artık!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Doğa gerçeği ortalığı çok fena karıştırdı. Fatih’in elini ayağına dolayan Doğa gerçeği dengeleri alt üst etti. Böylesi ilk kez görülüyor; Doğa sevenleri çılgına çevirdi. İşte “Yok artık” dedirten o olay…