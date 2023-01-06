- 06 Oca 2023 - 16:28 G: 06 Oca 2023 - 17:06

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Gerçek Babası Ortaya Çıktı! Fatih’in Eli Ayağına Dolanacak; Böylesi İlk Kez Görünüyor… “Yok Artık!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Doğa gerçeği ortalığı çok fena karıştırdı. Fatih’in elini ayağına dolayan Doğa gerçeği dengeleri alt üst etti. Böylesi ilk kez görülüyor; Doğa sevenleri çılgına çevirdi. İşte “Yok artık” dedirten o olay…

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı oyucuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamının yıldızı oluyordu. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa’nın asıl babası şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Oca 2023 - 16:28 Ankara- Yaşam

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