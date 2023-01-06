Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Para Basıyor! Tüm Servetleri Basına Sızdırıldı; Sadece Diziden Aldıkları Bile… “Yok Artık!”
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak karşımıza çıkan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül cephesinden şok bir olay geldi. Para bastıkları iddia edilen ikilinin sadece Gecenin Ucunda dizisinde aldıkları ücretler bile şokun şokunu yaşattı. Para içerisinde yüzün çift, sevenlerinden ise “Yok artık” yorumlarını aldılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner ve Bestemsu Özdemir gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gecenin Ucunda dizisindeki yaşananlar seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyordu. Fatih Harbiye dizisinden sonra ilk kez birlikte kamera karşısına geçen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, muhteşem uyumlarıyla gündem yaratsalar bile hikayenin seyirciye hitap etmemesinden dolayı; birçok kişi diziden kopuyordu. Peki, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün söz konusu olan servetleri ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.