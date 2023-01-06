Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Para Basıyor! Tüm Servetleri Basına Sızdırıldı; Sadece Diziden Aldıkları Bile… “Yok Artık!”

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner ve Bestemsu Özdemir gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gecenin Ucunda dizisindeki yaşananlar seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyordu. Fatih Harbiye dizisinden sonra ilk kez birlikte kamera karşısına geçen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, muhteşem uyumlarıyla gündem yaratsalar bile hikayenin seyirciye hitap etmemesinden dolayı; birçok kişi diziden kopuyordu. Peki, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün söz konusu olan servetleri ne kadar?

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