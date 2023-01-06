Bensu Soral Aynanın Karşısında Eğilince Öyle Bir Dekolte Verdi Ki… Ceketini Araladı; Kendisi Sustu, Fiziğini Konuşturdu! “Taş Gibisin!”
Uzun bir aradan sonra ekranlara Tuzak dizisiyle dönen Bensu Soral, sosyal medya kareleriyle sevenlerini mest etmeyi başarıyordu. Ayna karşısından bir karesini paylaşan Bensu Soral, öyle bir dekolte verdi ki, “Taş gibisin” demeden kimse kendini alıkoyamadı! Ceketini aralayan ve fiziğini konuşturan Soral, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Tuzak dizisinde Akın Akınözü’yle başrol paylaşan Bensu Soral, hayat verdiği Ceren karakteriyle çok beğenilmişti. Demir Gümüşay’ın nasıl birisi olduğunu anlayan Ceren’in babasına karşı açtığı savaşı en net şekilde ekranlara getiren Bensu Soral’ın güzelliği ise başları döndürmeye yetip artıyordu bile! Ayna karşısından karelerini paylaşan Bensu Soral, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.