Seda Sayan’ın Gelini Kaynanasını Fethetti! “Müstakbel” Deniyordu Ama Öz Kızı Bu Kadarını Yapmazdı! Dudaklar Uçukluyor; “Helal Olsun!”
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Seda Sayan’a gelen Miray Daner hamlesi şok etti. Kaynanası fetheden Miray Daner, dudakları uçuklattı, “Helal olsun” yorumlarını aldı. “Müstakbel” diye hitap edilen Miray Daner’in yaptığını öz kızının bile yapmayacağına dair yorumlarda gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Ezgi Eyüpoğlu’ndan sonra aşkı Miray Daner’de bulan Oğulcan Engin, sevenlerini şok etmişti. Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, 23 yaşındaki Miray Daner’le sık sık vakit geçiriyor, Miray Daner’i hediyelerle şımartıyor ve onu çok sevdiğini her fırsatta gösteriyordu. Güzeller güzeli oyuncu Miray Daner’in Seda Sayan için yaptığı ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.