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06 Oca 2023 - 17:59

Seda Sayan’ın Gelini Kaynanasını Fethetti! “Müstakbel” Deniyordu Ama Öz Kızı Bu Kadarını Yapmazdı! Dudaklar Uçukluyor; “Helal Olsun!”

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Seda Sayan’a gelen Miray Daner hamlesi şok etti. Kaynanası fetheden Miray Daner, dudakları uçuklattı, “Helal olsun” yorumlarını aldı. “Müstakbel” diye hitap edilen Miray Daner’in yaptığını öz kızının bile yapmayacağına dair yorumlarda gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…