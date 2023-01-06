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06 Oca 2023 - 20:09

Vakıfbank’tan Geri Ödemesi Olmayan 640 TL Ödeme! Son Gün 31 Ocak… Başvuranların Yüzünde Güller Açıyor! Bilgiler Verildi…

Türkiye’nin kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’tan geri ödemesi olmayan 640 TL’lik ödeme yapılacağı duyurulunca milyonların yüzünde güller açtı. Son günün 31 Ocak olacağını duyuran Vakıfbank, başvuruların giderek arttığını ifade etti. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak sizlere güncel olan bu kampanyanın detaylarını hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…