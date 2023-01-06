Vakıfbank’tan Geri Ödemesi Olmayan 640 TL Ödeme! Son Gün 31 Ocak… Başvuranların Yüzünde Güller Açıyor! Bilgiler Verildi…
Türkiye’nin kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’tan geri ödemesi olmayan 640 TL’lik ödeme yapılacağı duyurulunca milyonların yüzünde güller açtı. Son günün 31 Ocak olacağını duyuran Vakıfbank, başvuruların giderek arttığını ifade etti. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak sizlere güncel olan bu kampanyanın detaylarını hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…
Türkiye’de milyonlarca kişinin kullandığı Vakıfbank, özellikle memurların ilk tercihi oluyor. Gerek kredi kampanyaları gerekse müşteri memnuniyetiyle ön plana çıkan Vakıfbank’ın 31 Ocak’a kadar sürecek olan kampanyasını başlatmasıyla birlikte milyonlarca kişi araştırmalar yapmaya başladı çünkü söz konusu para 640 TL! Peki, Vakıfbank’tan nasıl 640 TL ödeme alınır?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.