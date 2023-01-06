Pelin Akil Bir Değişti, Pir Değişti! Saçlar Başlar O Biçim! 10 Yıllık Kocası Bile Tanıyamaz; Twitter’ı Tarzıyla Yıktı Geçti…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Gülenay Kalkan, Ali Seçkiner Alıcı ve Pelin Akil gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi, seyircileri ekranlara kilitliyordu. Dizide Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil’in her bir karesi olay yaratıyordu. Saçlarında büyük bir imaj değişimine giden Pelin Akil’in o karelerini görenlerin kalbi adeta yerinden fırladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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