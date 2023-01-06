Pelin Akil Bir Değişti, Pir Değişti! Saçlar Başlar O Biçim! 10 Yıllık Kocası Bile Tanıyamaz; Twitter’ı Tarzıyla Yıktı Geçti…
ATV ekranlarından seyircisiyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizide başrol olarak bulunan Pelin Akil, bomba bir imaj değişimine gitti. Bir değişen oyuncu adeta pir değişti! Saçlar, başlar o biçim! 10 yıllık kocasının bile tanıyamaz hale geleceğine dair yorumlar alan Pelin Akil, tarzıyla Twitter’ı adeta yıkıp geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Gülenay Kalkan, Ali Seçkiner Alıcı ve Pelin Akil gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi, seyircileri ekranlara kilitliyordu. Dizide Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil’in her bir karesi olay yaratıyordu. Saçlarında büyük bir imaj değişimine giden Pelin Akil’in o karelerini görenlerin kalbi adeta yerinden fırladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.