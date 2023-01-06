Survivor 2023 Yarışmacıları Birbirine Girdi! Daha Başlamadan Böyleyse… Acun Ilıcalı Köşeden Kıs Kıs Gülüyor! Mevzu Bahis O Olunca…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının son hazırlıkları artık bitmek üzere! Yarışmacıların ve formatın değiştiği Survivor 2023 yarışmasının 24 Ocak itibariyle ekranlara gelmeye başlayacağı biliniyordu. Acun Ilıcalı’nın ilmek ilmek dokuduğu Survivor 2023 yarışması için yapımın ise arı gibi çalıştığı biliniyordu. Yarışma başlamadan, kavgaya tutuşan isimler; ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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