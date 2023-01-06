Survivor 2023 Yarışmacıları Birbirine Girdi! Daha Başlamadan Böyleyse… Acun Ilıcalı Köşeden Kıs Kıs Gülüyor! Mevzu Bahis O Olunca…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 için artık son hazırlıklar yapılıyor! Daha başlamadan birbirine giren yarışmacılar; sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı’nın ise köşeden olaylara kıs kıs güldüğüne dair yorumlar yapılmaya başlandı. Sosyal medyada yankı uyandıran bu olay; ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Survivor 2023 yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının son hazırlıkları artık bitmek üzere! Yarışmacıların ve formatın değiştiği Survivor 2023 yarışmasının 24 Ocak itibariyle ekranlara gelmeye başlayacağı biliniyordu. Acun Ilıcalı’nın ilmek ilmek dokuduğu Survivor 2023 yarışması için yapımın ise arı gibi çalıştığı biliniyordu. Yarışma başlamadan, kavgaya tutuşan isimler; ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.