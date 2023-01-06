Kısmetse Olur Aybüke’ye O Diziden Bomba Teklif! Kanal D Kucak Açtı; Oyuncu Olup Çıkacak! Sadece 5 Bölüm Anlaştığı Para…
Youtube ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da ön plana çıkan isimlerden bir tanesi olan Aybüke Çangal’a o diziden bomba bir teklif gittiği gündeme geldi. Kanal D kucak açtı, ilk oyunculuğu için teklifini sundu. Sadece 5 bölüm anlaşma yapan ismin; alacağı parayı duyunca aklınızı yitirebilirsiniz!
12 Aralık itibariyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlar seyircilerin büyük bir şok içerisinde kalmasına neden oluyor. Artık aşkların, savaşların, kaosların ve entrikaların boy gösterdiği Kısmetse Olur yarışmasının ilk gününden olay yaratan Aybüke’nin bomba bir diziyle anlaştığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.