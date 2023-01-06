- 06 Oca 2023 - 20:55 G: 06 Oca 2023 - 20:58

Kısmetse Olur Aybüke’ye O Diziden Bomba Teklif! Kanal D Kucak Açtı; Oyuncu Olup Çıkacak! Sadece 5 Bölüm Anlaştığı Para…

Youtube ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da ön plana çıkan isimlerden bir tanesi olan Aybüke Çangal’a o diziden bomba bir teklif gittiği gündeme geldi. Kanal D kucak açtı, ilk oyunculuğu için teklifini sundu. Sadece 5 bölüm anlaşma yapan ismin; alacağı parayı duyunca aklınızı yitirebilirsiniz!

12 Aralık itibariyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlar seyircilerin büyük bir şok içerisinde kalmasına neden oluyor. Artık aşkların, savaşların, kaosların ve entrikaların boy gösterdiği Kısmetse Olur yarışmasının ilk gününden olay yaratan Aybüke’nin bomba bir diziyle anlaştığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Oca 2023 - 20:55 Ankara- Yaşam

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