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06 Oca 2023 - 20:55

Kısmetse Olur Aybüke’ye O Diziden Bomba Teklif! Kanal D Kucak Açtı; Oyuncu Olup Çıkacak! Sadece 5 Bölüm Anlaştığı Para…

Youtube ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da ön plana çıkan isimlerden bir tanesi olan Aybüke Çangal’a o diziden bomba bir teklif gittiği gündeme geldi. Kanal D kucak açtı, ilk oyunculuğu için teklifini sundu. Sadece 5 bölüm anlaşma yapan ismin; alacağı parayı duyunca aklınızı yitirebilirsiniz!