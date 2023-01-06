Kurtlar Vadisi Dizisini Bekleyenlere Ters Köşe! Necati Şaşmaz “Ocak Ayı” Demişti; Anlaşmalar Ortaya Çıktı! O İsim Geri Dönüyor…

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi; televizyon dünyasını kasıp kavurmuştu. Yeni sezonu hakkında Necati Şaşmaz ise kısa bir süre önce; “397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için” ifadelerine yer vermişti. Peki, hangi isim Kurtlar Vadisi dizisine giriş yapacak?

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