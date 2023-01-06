- 06 Oca 2023 - 21:26 G: 06 Oca 2023 - 21:30

Kurtlar Vadisi Dizisini Bekleyenlere Ters Köşe! Necati Şaşmaz “Ocak Ayı” Demişti; Anlaşmalar Ortaya Çıktı! O İsim Geri Dönüyor…

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olan Kurtlar Vadisi hakkında son dakika gelişmelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz! Dizinin bekleyenlerine öyle bir ters köşe geldi ki, Twitter resmen yıkılmaya başladı. Ocak ayında çalışmalara başlayacak olan Kurtlar Vadisi’nde anlaşmalar tek tek ortaya çıktı. O isim geri geldiği gündeme gelince; dizinin izleyicisi adeta havalara uçtu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi; televizyon dünyasını kasıp kavurmuştu. Yeni sezonu hakkında Necati Şaşmaz ise kısa bir süre önce; “397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için” ifadelerine yer vermişti. Peki, hangi isim Kurtlar Vadisi dizisine giriş yapacak?

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06 Oca 2023 - 21:26 Ankara- Yaşam

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