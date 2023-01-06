- 06 Oca 2023 - 21:53 G: 06 Oca 2023 - 22:11

Bu Çorbadan 2 Kaşık Alan Hastalık Yaşamaz! Tadı Damaklarınızda Şölen Yaratacak; Çocuklarınız Her Gün İsteyecek! Hemen Tezgahlara Geçin…

Soğukların başlamasıyla birlikte artık hastalıklar bitmek bilmiyor. Bu çorba ise adeta şifa kaynağı! 2 kaşık alanın bile hastalıkların yakınından geçmeyeceği bu çorbada yok yok! Tadı, damaklarınızda şölen yaratacak; çocuklarınız her gün yemek isteyecek. İşte köy çorbası olarak bilinen bu efsane çorbanın tarifi ve malzemeleri…

Ocak ayına girdik ve salgınlar artık kendisini göstermeye başladı. Sağlıklı bir bünye ise hastalıkların önüne geçmede büyük bir etken oluyor. Her bir kaşıkta şifa bulacağınız bu lezzetli çorbada bulunan ürünlerin sağlığa faydaları ise saymakla bilmiyor. Bu çorbanın yanına bir şey yapmanıza gerek bile yok çünkü erişte ve yeşil mercimekle yapılan bu çorbanın bir kasesi bile sizleri yeterince doyuracak! Öyle ki, ekmek yemeğe bile ihtiyaç duymayacaksınız! Limonla aranız iyiyse hemen bir yarım limon kesin deriz! İşte lezzet patlaması yaşatacak olan köy çorbasının tarifi…

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06 Oca 2023 - 21:53 Ankara- Yaşam

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