- 06 Oca 2023 - 22:23 G: 06 Oca 2023 - 22:52

Yalı Çapkını Dizisinde Öpüşme Krizi! Afra Saraçoğlu Resti Çekti; En Az 3 Dakika Aralıksız Öpüşmüşlerdi; Büyük Bomba Patlak Verdi…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda büyük bir öpüşme krizi yaşandı. Afra Saraçoğlu’nun bu olay sonrasında resti çektiği gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümlerde en az 3 dakika kadar öpüşen iki isim arasında büyük bir patlak verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınmıştı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmişti! Dizide yeniden bir öpüşme sahnesinin yer alacağı gündeme gelince ağızlar açık kalmıştı. Peki, neler oluyor?

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06 Oca 2023 - 22:23 Ankara- Yaşam

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