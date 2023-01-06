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06 Oca 2023 - 22:23

Yalı Çapkını Dizisinde Öpüşme Krizi! Afra Saraçoğlu Resti Çekti; En Az 3 Dakika Aralıksız Öpüşmüşlerdi; Büyük Bomba Patlak Verdi…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda büyük bir öpüşme krizi yaşandı. Afra Saraçoğlu’nun bu olay sonrasında resti çektiği gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümlerde en az 3 dakika kadar öpüşen iki isim arasında büyük bir patlak verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…