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07 Oca 2023 - 10:29

Kısmetse Olur Cansel’den İfşa Açıklaması Geldi! Önce Babası Yaşındaki Adamla, Sonra Canlı Yayında Göğüs Sallama… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur’da Barbie gibi takılan isimlerden bir tanesi olan Cansel’in ifşa açıklaması ağızları açık bıraktı. Kısa bir süre önce babası yaşındaki isimle havuza atlarken samimi anlara yer veren Cansel’in daha sonra ise Periscope’de yapmış olduğu göğüs sallamalı canlı yayınlar gündeme gelmişti. Peki, Cansel Ayanoğlu konu hakkında neler dedi?