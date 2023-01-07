- 07 Oca 2023 - 10:29 G: 07 Oca 2023 - 10:33

Kısmetse Olur Cansel’den İfşa Açıklaması Geldi! Önce Babası Yaşındaki Adamla, Sonra Canlı Yayında Göğüs Sallama… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur’da Barbie gibi takılan isimlerden bir tanesi olan Cansel’in ifşa açıklaması ağızları açık bıraktı. Kısa bir süre önce babası yaşındaki isimle havuza atlarken samimi anlara yer veren Cansel’in daha sonra ise Periscope’de yapmış olduğu göğüs sallamalı canlı yayınlar gündeme gelmişti. Peki, Cansel Ayanoğlu konu hakkında neler dedi?

Tam tamına 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasının her bir bölümü büyük bir ilgiyle izleniyordu. Sık sık pembe kıyafetler giyen Cansel Ayanoğlu’nun dekolteli ve cesur kıyafetleri ise izleyenlerin soluklarını kesiyordu. Tavırları ve halleriyle herkesi şaşırtan Cansel Ayanoğlu’nun sosyal medyada yayılan kareleri herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Oca 2023 - 10:29 Ankara- Yaşam

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