Kısmetse Olur Cansel’den İfşa Açıklaması Geldi! Önce Babası Yaşındaki Adamla, Sonra Canlı Yayında Göğüs Sallama… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur’da Barbie gibi takılan isimlerden bir tanesi olan Cansel’in ifşa açıklaması ağızları açık bıraktı. Kısa bir süre önce babası yaşındaki isimle havuza atlarken samimi anlara yer veren Cansel’in daha sonra ise Periscope’de yapmış olduğu göğüs sallamalı canlı yayınlar gündeme gelmişti. Peki, Cansel Ayanoğlu konu hakkında neler dedi?
Tam tamına 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasının her bir bölümü büyük bir ilgiyle izleniyordu. Sık sık pembe kıyafetler giyen Cansel Ayanoğlu’nun dekolteli ve cesur kıyafetleri ise izleyenlerin soluklarını kesiyordu. Tavırları ve halleriyle herkesi şaşırtan Cansel Ayanoğlu’nun sosyal medyada yayılan kareleri herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.