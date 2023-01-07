- 07 Oca 2023 - 23:35

Kızılcık Şerbeti Ömer’in Karısı Ortaya Çıktı! Dizinin Leman’ı Sevim Erdoğan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Sevim Erdoğan Evli mi, Bekar mı?

Dizide başta Nursema karakteri başta olmak üzere birçok karakter seyirci tarafından kısa bir süre içerisinde benimsendi. Son olarak dizinin kadrosuna Ömer’in eski eşi Leman olarak dahil olan isim ise Sevim Erdoğan oldu. Kızılcık Şerbeti Ömer’in Karısı Ortaya Çıktı! Dizinin Leman’ı Sevim Erdoğan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Sevim Erdoğan Evli mi, Bekar mı? İşte Ayrıntılar...

Sezon başında Show TV ekranları aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkan dizilerden birisi olan Kızılcık Şerbeti, hayatın içerisinden alınan konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa süre içerisinde müthiş bir başarıya ulaştı. Kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından seyredilmeye başlanan dizi, bazı kesimlerden de eleştiri aldı.

Çekimleri Gold Film tarafından yürütülen ve hem sosyal yaşam hem de dini yaşam açısından birbirlerinden ayrışan iki farklı aileyi konu edinen dizi, Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından yönetiliyor. Dizide başta Nursema karakteri başta olmak üzere birçok karakter seyirci tarafından kısa bir süre içerisinde benimsendi.

Son olarak dizinin kadrosuna Ömer’in eski eşi Leman olarak dahil olan isim ise Sevim Erdoğan oldu. Dizide Ünal Grubu’nun yurtdışı yatırım sorumlusu olarak görev yapan Ömer, seneler önce ilk aşkı Leman ile evlenmiş ancak sonrasında bir şekilde boşanmıştır. Boşanmasının ardından babasının zoru ile Sema ile evlenen Ömer, Leman’ı bir türlü unutamamıştır. Uzun bir aranın ardından dönen Leman ise hem Ömer’in kafasını karıştırmış hem de seyirciyi heyecanlandırmıştır.

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07 Oca 2023 - 23:35 - Dizi Fragmanları

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