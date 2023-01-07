Yalı Çapkını Seyran, Ferit’e Boşanma Davasını Açtı! Donuna Kadar Alacak; Teyzesi Yaşındaki Kadınlarla Yüzü Hiç Kızarmadan… “Müge Anlı’daki Sinan!”
STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı kısacık bir sürede başaran Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın Ferit’e boşanma davası açacağı gündeme bomba gibi düştü. Donuna kadar alacağı düşünülen Seyran’ın Ferit’in çarpık ilişkilerini öğrenmesiyle yerle bir olacağı görüldü. Önce Sultan sonra Defne’yle yani teyzesi yaşındaki kadınlarla yakınlaşan Ferit’e Müge Anlı’daki Sinan göndermesi yapıldı! İşte merak edilenler…
Bilindiği üzere Müge Anlı’nın gündeminde Arife Gökçe’nin kaybı var ve tek şüpheli Sinan isimli şahıs! Sinan’ın ise kendisinden yaşça büyük kadınlara ilgi duyduğu biliniyor. Cinsel mesajlar atarak kişileri rahatsız eden Sinan’ın hal ve tavırları bugüne kadar her bir olayda sakin kalmayı başaran Müge Anlı’yı bile çıldırıyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit’in hem Sultan’la hem de Defne’yle olan yakınlığı en sonunda seyirciden Müge Anlı’daki Sinan göndermelerine neden oldu. Olaylar sadece bununla sınırlı değil! Seyran’ın boşanma davası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.