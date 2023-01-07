Yalı Çapkını Seyran, Ferit’e Boşanma Davasını Açtı! Donuna Kadar Alacak; Teyzesi Yaşındaki Kadınlarla Yüzü Hiç Kızarmadan… “Müge Anlı’daki Sinan!”

Bilindiği üzere Müge Anlı’nın gündeminde Arife Gökçe’nin kaybı var ve tek şüpheli Sinan isimli şahıs! Sinan’ın ise kendisinden yaşça büyük kadınlara ilgi duyduğu biliniyor. Cinsel mesajlar atarak kişileri rahatsız eden Sinan’ın hal ve tavırları bugüne kadar her bir olayda sakin kalmayı başaran Müge Anlı’yı bile çıldırıyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit’in hem Sultan’la hem de Defne’yle olan yakınlığı en sonunda seyirciden Müge Anlı’daki Sinan göndermelerine neden oldu. Olaylar sadece bununla sınırlı değil! Seyran’ın boşanma davası…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!