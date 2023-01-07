- 07 Oca 2023 - 10:37 G: 07 Oca 2023 - 11:00

Aile Dizisinin Cihangir’i Nejat İşler Kimdir Nejat İşler’in Yaşını Duyan “Yok Artık!” Diyor! Nejat İşler Evli mi, Bekar Mı?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan, Serenay Sarıkaya’nın ise Devin karakterine hayat vereceği Aile dizisi, yakın zaman içerisinde Show TV ekranları aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkacak. Aile Dizisinin Cihangir’i Nejat İşler Kimdir Nejat İşler’in Yaşını Duyan “Yok Artık!” Diyor! Nejat İşler Evli mi, Bekar Mı? İşte Detaylar...

Henüz yayına girmeden çok konuşulmayı başaran “Aile” isimli dizi sete çıktı. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler gibi ünlü isimleri seneler sonra televizyon ekranlarına döndürecek olan dizinin oyuncu kadrosu, şimdiden büyük ses getirmesini sağladı.

Hakan Bonomo’nun kaleminden çıkan Ahmet Katıksız ve Cem Tolunay tarafından yönetilecek olan dizi, konusu ile de dikkat çekti. Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan, Serenay Sarıkaya’nın ise Devin karakterine hayat vereceği Aile dizisi, yakın zaman içerisinde Show TV ekranları aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkacak.

Ay Yapım imzalı olan dizinin setinden ilk kareler gelmeye devam ederken dizinin kadrosunda yer alan bir diğer isim olan Nejat İşler de uzun bir aranın ardından tekrar konuşulmaya başlandı. Yaşam tarzı, rol aldığı projeler, aşkları ve diğer özellikleri ile senelerdir izleyici tarafından konuşulmaya devam edilen Nejat İşler, seneler sonra ana akım medyada iş yapacak.

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07 Oca 2023 - 10:37 - Magazin

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