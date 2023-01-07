Ankaralılar Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin! 500 TL Doğalgaz Yardımı Hesaplara Yatmaya Başladı! Mansur Yavaş Düğmeye Basmıştı…

Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte değer kazanan ve başta Avrupa ülkelerini olmak üzere birçok ülkeyi endişelendiren doğal gaz, son dönemlerin en büyük problemlerinden birisi haline dönüştü. Doğal gaz rezervleri ile ünlenen Rusya’nın bir savaş içinde bulunması doğal gaz tüketim bedellerine yüksek oranlı zamların yansımasına sebep olurken tüketicilerin de ısınma gereksinimlerini karşılayamamalarına yol açtı.

Geçtiğimiz seneden bu yana vatandaşları ısınamaz hale getiren doğal gaz bedelleri, devlet yetkililerini harekete geçirdi. Şimdiye kadar ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, artan doğal gaz tüketim bedellerinin ardından geçtiğimiz yıl doğal gaz desteği de vermeye başladı. Bu sene itibari ile destek bedelini 2 bin 500 TL’ye kadar artıran bakanlık, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan tüm vatandaşlara ilgili hizmetten yararlanma hakkı tanıdı.

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