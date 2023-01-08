- 08 Oca 2023 - 23:43 G: 08 Oca 2023 - 23:57

Müge Anlı’da Sinan Sardoğan kimdir? Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Arife Gökçe olayı nedir, kim öldürdü?

ATV Ekranlarının incisi konumuna gelen Müge Anlı’nın gündeminde kuşkusuz Arife Gökçe’nin kaybı ve halk diliyle “Sapık Sinan” olayı var. Ters kelepçeyle otel odasından alınan Sinan, Twitter’ın yıkılmasına neden oldu. Öyle bir an yaşandı ki, sosyal medya resmen sallandı. Peki, Sinan Sardoğan kimdir? Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Arife Gökçe olayı nedir, kim öldürdü?

Geçtiğimiz haftalarda programa katılan Fikri Bey, eşi Arife Gökçe’nin günlerdir kayıp olduğunu ifade etmiş ve şüphelendiği isim olarak köylüsü Sinan’ın adını vermişti. Sinan’ın sadece karısı Arife Hanım’ı değil neredeyse tüm köydeki kadınları rahatsız ettiğini ifade etmişti. Bunun üzerine Müge Anlı hemen çalışmalara başlamıştı. Hakkında binlerce taciz ihbarı alan Sinan ise bu olayların gerçek olmadığını ifade etmişti. İyice köşeye sıkışan Sinan’dan gelen son haber ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Oca 2023 - 23:43 - Yaşam

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