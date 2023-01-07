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07 Oca 2023 - 11:48

Çocuklu Ailelere En Az 2.059 TL! Anneler Başvuru Yapıyor; Maaş Gibi Tıkır Tıkır Alıyorlar! Tek Bir Şart Var!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardım modelleri arasında bulunan SED, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını kapsamaktadır. Muhtaçlık durumu ortadan kalkana kadar hesaplara düzenli olarak aktarılan SED ödemeleri, 2023 maaş zamlarının açıklanmasının ardından güncellenmiştir. Çocuklu Ailelere En Az 2.059 TL! Anneler Başvuru Yapıyor; Maaş Gibi Tıkır Tıkır Alıyorlar! Tek Bir Şart Var! İşte Detaylar...