- 07 Oca 2023 - 11:48 G: 07 Oca 2023 - 12:04

Çocuklu Ailelere En Az 2.059 TL! Anneler Başvuru Yapıyor; Maaş Gibi Tıkır Tıkır Alıyorlar! Tek Bir Şart Var!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardım modelleri arasında bulunan SED, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını kapsamaktadır. Muhtaçlık durumu ortadan kalkana kadar hesaplara düzenli olarak aktarılan SED ödemeleri, 2023 maaş zamlarının açıklanmasının ardından güncellenmiştir. Çocuklu Ailelere En Az 2.059 TL! Anneler Başvuru Yapıyor; Maaş Gibi Tıkır Tıkır Alıyorlar! Tek Bir Şart Var! İşte Detaylar...

Ülke sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Mavi Karta sahip olan diğer vatandaşlara çeşitli kategoriler altında nakdi desteklerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maaş zamlarının açıklanmasının ardından yardım modellerine ilişkin tutarları güncelledi. Bakanlığın destek tutarı güncellemesinin ardından arama motorlarında sıklık ile sorgulanan yardım başlıklarından birisi de çocuk yardımları oldu.

Çeşitli faktörler çerçevesinde ekonomik açıdan oldukça zorlu geçen 2022 yılından sonra yeni dönemde çocuklarını ekonomik olarak güvence altına almak isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2023 çocuk yardımlarını araştırmaya başladı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

07 Oca 2023 - 11:48 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankaralılar Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin! 500 TL Doğalgaz Yardımı Hesaplara Yatmaya Başladı! Mansur Yavaş Düğmeye Basmıştı… mask
Ankaralılar Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin! 500 TL Doğalgaz Yardımı Hesaplara Yatmaya Başladı! Mansur Yavaş Düğmeye Basmıştı…
Ramazan Ayı 2023'de Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? Ramazan Bayramı 2023'de Ne Zaman, Hangi Gün? mask
Ramazan Ayı 2023'de Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? Ramazan Bayramı 2023'de Ne Zaman, Hangi Gün?
2023 Veteriner Maaşları Cepleri Parayla Doldurup Taşırdı! Duyanlar “Bu Devirde Veteriner Olmak Varmış!” Diyor! En Düşük Bile… mask
2023 Veteriner Maaşları Cepleri Parayla Doldurup Taşırdı! Duyanlar “Bu Devirde Veteriner Olmak Varmış!” Diyor! En Düşük Bile…
O Kişilere Erken Emeklilik Hakkı Duyuruldu! 3600 Günden Verilecek; Kadınlar 38, Erkekler 43 Yaşında “Şak” Diye Emekli Olacak! mask
O Kişilere Erken Emeklilik Hakkı Duyuruldu! 3600 Günden Verilecek; Kadınlar 38, Erkekler 43 Yaşında “Şak” Diye Emekli Olacak!
Ankara Konut Fiyatlarını Duyunca Şok Olacaksınız! Kiralar 5 Bin Liraya Kadar Çıkıyordu; Etimesgut, Sincan, Gölbaşı, Keçiören Daire Fiyatları Şok Etti… mask
Ankara Konut Fiyatlarını Duyunca Şok Olacaksınız! Kiralar 5 Bin Liraya Kadar Çıkıyordu; Etimesgut, Sincan, Gölbaşı, Keçiören Daire Fiyatları Şok Etti…
Ankara EGO’dan Ulaşıma ZAM Haberi Şok Etti! Tam 9.5 TL, Öğrenci 4.75 TL, Öğrenci abonman 140 TL Oluyor! EGO Son Dakika Bombasını Patlattı... mask
Ankara EGO’dan Ulaşıma ZAM Haberi Şok Etti! Tam 9.5 TL, Öğrenci 4.75 TL, Öğrenci abonman 140 TL Oluyor! EGO Son Dakika Bombasını Patlattı...
Tam Tamına 6.000 TL Isınma Yardımı! Az Önce Duyuru Yapıldı; Ödemeler Yatmaya Başladı Bile… mask
Tam Tamına 6.000 TL Isınma Yardımı! Az Önce Duyuru Yapıldı; Ödemeler Yatmaya Başladı Bile…
Askere Gideceklerin Dikkatine! Bedelli Askerlik Ücretini Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz! Memur ve Emekli Zam Oranlarından Sonra…2023 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? mask
Askere Gideceklerin Dikkatine! Bedelli Askerlik Ücretini Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz! Memur ve Emekli Zam Oranlarından Sonra…2023 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?
Emekli Vatandaşın Yüzünde Güller Açacak! Çifte Zam Haberi Az Önce Geldi… Maaşlarda %30 + 1722 TL “Şak” Diye Ödeme! mask
Emekli Vatandaşın Yüzünde Güller Açacak! Çifte Zam Haberi Az Önce Geldi… Maaşlarda %30 + 1722 TL “Şak” Diye Ödeme!
Benzin ve Motorin Fiyatları Alaşağı Oldu! 5 Ocak Akaryakıt Fiyatlarını Duyanların Araç Kontakları Elinde Kaldı! Tam Tamına… mask
Benzin ve Motorin Fiyatları Alaşağı Oldu! 5 Ocak Akaryakıt Fiyatlarını Duyanların Araç Kontakları Elinde Kaldı! Tam Tamına…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çocuklu Ailelere En Az 2.059 TL! Anneler Başvuru Yapıyor; Maaş Gibi Tıkır Tıkır Alıyorlar! Tek Bir Şart Var! mask
Çocuklu Ailelere En Az 2.059 TL! Anneler Başvuru Yapıyor; Maaş Gibi Tıkır Tıkır Alıyorlar! Tek Bir Şart Var!
Ankaralılar Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin! 500 TL Doğalgaz Yardımı Hesaplara Yatmaya Başladı! Mansur Yavaş Düğmeye Basmıştı… mask
Ankaralılar Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin! 500 TL Doğalgaz Yardımı Hesaplara Yatmaya Başladı! Mansur Yavaş Düğmeye Basmıştı…
Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Hakkında Son Dakika! Ters Kelepçeyle Otel Odasından… Twitter Resmen Yıkılıyor; Öyle Bir An Yaşandı Ki… mask
Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Hakkında Son Dakika! Ters Kelepçeyle Otel Odasından… Twitter Resmen Yıkılıyor; Öyle Bir An Yaşandı Ki…
Hangi Burçlar Gökyüzü Gibidir? Baktıkça İnsanın İçini Açar, Rahatlatırlar! İşte Huzur Kokan Burçlar… mask
Hangi Burçlar Gökyüzü Gibidir? Baktıkça İnsanın İçini Açar, Rahatlatırlar! İşte Huzur Kokan Burçlar…
Yalı Çapkını Seyran, Ferit’e Boşanma Davasını Açtı! Donuna Kadar Alacak; Teyzesi Yaşındaki Kadınlarla Yüzü Hiç Kızarmadan… “Müge Anlı’daki Sinan!” mask
Yalı Çapkını Seyran, Ferit’e Boşanma Davasını Açtı! Donuna Kadar Alacak; Teyzesi Yaşındaki Kadınlarla Yüzü Hiç Kızarmadan… “Müge Anlı’daki Sinan!”
Aile Dizisinin Cihangir’i Nejat İşler Kimdir Nejat İşler’in Yaşını Duyan “Yok Artık!” Diyor! Nejat İşler Evli mi, Bekar Mı? mask
Aile Dizisinin Cihangir’i Nejat İşler Kimdir Nejat İşler’in Yaşını Duyan “Yok Artık!” Diyor! Nejat İşler Evli mi, Bekar Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL