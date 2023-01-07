Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Fiziğine Diyecek Laf Yok! Sinan Akçıl’a Yol Verdikten Sonra “Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Dedi! Alev Alev…

Survivor 2021 yarışmasında öne çıkan isimlerden bir tanesi olmayı başarmış olan Aleyna Kalaycıoğlu; yarışmadaki duruşu, performansı ve zekasıyla gönüllerde taht kurmuştu. Yarışmadan sonra kendisine bambaşka bir yol çizen Aleyna Kalaycıoğlu’nun büyük bir değişim yaşadığı her halinden görünüyordu. Şarkılar çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya karelerine hayranları ise mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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