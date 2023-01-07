25 Yıl Evli Kalan Kadınlara 5.500 TL Maaş! En Geç 47 Yaşında “Şak” Diye Emekli Olacaksınız! Cebinizi Doldurup Taşıracak…

Ocak ayı içerisinde Meclis’e sunulması beklenen EYT yasa tasarısının ilk ayağında 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması beklenirken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bu yasadan bağımsız olarak ev hanımları için de müjdeli bir haber geldi. Daha önce çalışma hayatı içerisinde bulunmamış olan ev hanımlarının, emekli olabileceği belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan emeklilik hizmetlerinden yararlanabilmek için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak daha önce hiç çalışma fırsatı bulamamış olan ev hanımlarının yaşlılık dönemlerini maddi olarak güvence altına alabilmeleri için de Meclis’e bir teklif sunulmuştur. 2020 yılında sunulan teklife göre daha önce hiç sigortalı olarak çalışmamış olan ve buna bağlı olarak da sigortalılık süresi ile prim ödemesini tamamlamamış olan ev hanımlarına emekli olma fırsatı sunulacak.

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