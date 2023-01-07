Toyota O Modellerinin Fiyatlarını Değiştirdi! Ocak Ayı Girer Girmez Düğmeye Bastı; Fiyatları Görenlerin Nutku Tutuyor… “Otobüse Devam!”

Asgari ücret, memur ve emekli zamları, dolar ve Euro kurundaki artışla birlikte; sıfır model araç piyasasında büyük bir değişim yaşamıştı. Artık 450 bin liranın altında araç bulmak zor hatta imkansız konuma gelmişti. Birçok araç markası yeni listelerini yayınlamıştı ki, asıl bomba Toyota cephesinde patladı. Zaten yüksek olan araç fiyatlarını, gelen yeni zamla birlikte alınmaz bir hale getirdi. Yaris Cross, Cross Hybrit, Hybrit fiyatlarında büyük bir değişim yapan Toyota, dengelerin alt üst olmasına neden oldu. Peki, güncel araç fiyatları ne kadar oldu?

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