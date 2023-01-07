- 07 Oca 2023 - 13:11

Bizim Market Daha Önce Böylesini Yapmamıştı! Çay 43 TL, Pirinç 38 TL, Sucuk 29 TL! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor!

Bir süredir çok çeşitli değişkenlerin etkisi ile peş peşe güncellenen etiket fiyatları, müşteri potansiyellerini kaybetmek istemeyen zincir marketleri harekete geçirdi. Yeni yıla girilmesi ile birlikte ocak ayı kampanyalarını tüketiciler ile paylaşan zincir marketler, birçok ürünün fiyatını da sabitleme kararı aldı. Bizim Market Daha Önce Böylesini Yapmamıştı! Çay 43 TL, Pirinç 38 TL, Sucuk 29 TL! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor! İşte Detaylar...

Yüksek enflasyon başta olmak üzere tedarik zincirlerinde yaşanan problemler ve diğer alanlarda artan maliyetlerden ötürü son dönemlerde arka arkaya zamlar alan market ürünleri, hali hazırda bütçeleri sarsılmış olan tüketicileri daha büyük bir geçim derdinin içerisine doğru sürükledi. Mevcut kazançları ile ay sonlarını getirmeye çalışırken bir de temel ihtiyaçlarını parmak hesabı ile karşılamak durumunda kalan vatandaşlar, bütçelerine uygun doğrultuda satış yapan zincir marketleri yakından takip etmeye başladı.

Tüketicilerin bütçelerini desteklemek ve temel ihtiyaçlarına daha rahat bir şekilde kavuşmalarını sağlamak amacı ile yeni bir indirim kampanyası düzenleyen marketlerden birisi de Bizim Market oldu. Daha çok toplu alışverişler için tercih edilen Bizim Market, ocak ayı kampanyası kapsamında güncellemiş olduğu fiyatları paylaştı.

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07 Oca 2023 - 13:11 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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