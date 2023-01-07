Fiyatlar Düştü: Çay 43 TL, Pirinç 38 TL, Sucuk 29 TL! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor! Bizim Market Daha Önce Böylesini Yapmamıştı!

Yüksek enflasyon başta olmak üzere tedarik zincirlerinde yaşanan problemler ve diğer alanlarda artan maliyetlerden ötürü son dönemlerde arka arkaya zamlar alan market ürünleri, hali hazırda bütçeleri sarsılmış olan tüketicileri daha büyük bir geçim derdinin içerisine doğru sürükledi. Mevcut kazançları ile ay sonlarını getirmeye çalışırken bir de temel ihtiyaçlarını parmak hesabı ile karşılamak durumunda kalan vatandaşlar, bütçelerine uygun doğrultuda satış yapan zincir marketleri yakından takip etmeye başladı.

Tüketicilerin bütçelerini desteklemek ve temel ihtiyaçlarına daha rahat bir şekilde kavuşmalarını sağlamak amacı ile yeni bir indirim kampanyası düzenleyen marketlerden birisi de Bizim Market oldu. Daha çok toplu alışverişler için tercih edilen Bizim Market, ocak ayı kampanyası kapsamında güncellemiş olduğu fiyatları paylaştı.

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